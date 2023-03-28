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Updated Сегодня, 12:23

Павел Мамаев купил виллу на Бали в подарок своей избраннице за рождение сына

28 марта 2023, 12:21
Павел Мамаев, экс-футболист сборной России, решил отблагодарить свою новую избранницу, Надежду Санько, за рождение их сына. Как подарок он выбрал виллу на Бали, популярном у россиян курорте.

Новая жена Мамаева поделилась своей радостью в соцсетях, отметив, что подарок был сделан в конце 2022 года. Она также упомянула о свадьбе с футболистом в январе 2022 года и о рождении их сына, пишет ФедералПресс.

Покупка виллы на Бали стала неожиданным, но щедрым подарком от Мамаева. Однако заселиться в нее пока нельзя, так как она еще находится в стадии строительства. Санько выразила надежду на то, что они смогут проводить там время вместе со своей семьей и приглашать друзей.

Павел Мамаев и Надежда Санько начали встречаться после разрыва Мамаева со своей бывшей женой, Аланой. Разрыв произошел после обвинений в измене со стороны Аланы. Однако сейчас все хорошо у Мамаева и его новой семьи.

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