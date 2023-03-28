Павел Мамаев купил виллу на Бали в подарок своей избраннице за рождение сына

Покупка виллы на Бали стала неожиданным, но щедрым подарком от Мамаева. Однако заселиться в нее пока нельзя, так как она еще находится в стадии строительства. Санько выразила надежду на то, что они смогут проводить там время вместе со своей семьей и приглашать друзей.