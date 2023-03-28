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Омский НПЗ подвел итоги конференции для будущих студентов целевого обучения

28 марта 2023, 10:07
Фото: Газпромнефть-ОНПЗ
В событии приняли участие более 100 школьников из Омска и области, которые представили на суд экспертного жюри свои проекты по экологии, химии и физике.

Исследования старшеклассников рассматривало экспертное жюри, в состав которого вошли сотрудники ОНПЗ. Они оценивали актуальность проектов и возможность их применения на действующем производстве. Эксперты особо отметили доклады ребят о повышении эффективности подготовки нефтяного сырья к переработке и методах защиты оборудования от износа.

Научно-техническая конференция для старшеклассников — важная часть профориентационной программы «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ», которая действует в Омске с 2014 года и позволяет формировать и подготавливать кадровый резерв для нефтеперерабатывающей отрасли.

«Профориентационная программа, которую предприятие реализует в партнерстве с ведущими омскими вузами, позволяет нам готовить высококлассные кадры. Совместно мы формируем у молодежи компетенции, которые полностью отвечают практическим потребностям производства. В итоге молодые специалисты быстро адаптируются на рабочем месте и получают широкие карьерные перспективы», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Конференция проводится уже в 20 раз и поддерживает интерес школьников к точным наукам, а также дает участникам дополнительное преимущество при поступлении на целевое обучение на базовой кафедре «Газпром нефти» в Омском государственном техническом университете.

«Омский НПЗ единственное в Омской области предприятие, реализующее программу подготовки высококвалифицированных специалистов со школьной скамьи. Столь масштабный профориентационный проект „Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ“ значим для Омской области не только тем, что помогает школьникам приблизится к будущей профессии, но и тем, что молодежь остается в Омске, связывая свою дальнейшую жизнь с карьерой на высокотехнологичном предприятии», — сказала первый заместитель министра образования Омской области Лариса Жукова.

Напомним, недавно программа подготовки кадров «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ» стала призером всероссийской премии HR IMPACT, которая популяризирует использование современных стратегий, методов и технологий в управлении персоналом.

Программа подготовки кадров Омского НПЗ получила федеральную награду
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#Омск#Общество#Город#Дети#Омская область
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