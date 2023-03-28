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Омская прокуратура подала апелляцию на приговор для курганского педофила

28 марта 2023, 07:11
Фото: 1MI
иллюстрация
За изнасилование 9-летней девочки в Новоомском поселке мужчина получил 20 лет тюрьмы. Прокуратура не согласилась с мягким приговором.

На сайте Омского областного суда обновилась карточка дела, приговор по которому вынесли 2 марта. Тогда суд приговорил педофила из Курганской области к 20 годам особого режима. 17 марта от прокурора поступило обжалование. 20 числа суд приступил к рассмотрению апелляции.

Издание «Новый Омск» сообщило, что в пресс-службе прокуратуры им пояснили: апелляция подана по причине чрезмерной мягкости наказания.

Напомним, ранее судимому 46-летнему мужчине грозил пожизненный срок. Но осудили его за надругательство над ребенком на 20 лет колонии особого режима и 1 млн рублей компенсации морального вреда для потерпевшей девочки.

20 лет тюрьмы. В Омске вынесли приговор педофилу за изнасилование 9-летней девочки
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#Дарья Зыкова#Омск#Приговор#Суд#Прокуратура#Общество#Апелляция#Педофил#Срок#Дети#Новости#Омская область
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