Омская прокуратура подала апелляцию на приговор для курганского педофила

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
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Updated Сегодня, 07:12
На сайте Омского областного суда обновилась карточка дела, приговор по которому вынесли 2 марта. Тогда суд приговорил педофила из Курганской области к 20 годам особого режима. 17 марта от прокурора поступило обжалование. 20 числа суд приступил к рассмотрению апелляции.
Издание «Новый Омск» сообщило, что в пресс-службе прокуратуры им пояснили: апелляция подана по причине чрезмерной мягкости наказания.
Напомним, ранее судимому 46-летнему мужчине грозил пожизненный срок. Но осудили его за надругательство над ребенком на 20 лет колонии особого режима и 1 млн рублей компенсации морального вреда для потерпевшей девочки.