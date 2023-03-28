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Омичей попросили не трогать голыми руками пьяненьких свиристелей

28 марта 2023, 12:19
Фото: пресс-служба управления по охране животного мира
Птиц, свалившихся в сугроб, лучше не брать домой, чтобы не принести близким какую-нибудь заразу. Омичам рассказали, что делать, если путь преградила пьяная свиристель.

Пресс-служба охраны животного мира Омской области сообщила, что омичам могут попасться «оцепеневшие» свиристели. Птички пьянеют от забродивших по весне ягод рябины. Или замерзают от поедания холодных ягод в большом количестве и падают. А потом «оживают», когда ягоды внутри согреваются, и метаболизм птички «разгоняется».

В таком состоянии свиристели уязвимы для хищников, могут попасть под колеса транспорта.

«Если вы заметили обездвиженную птицу, не оставляйте ее на дороге. Аккуратно переложите свиристелей на газон, где пернатые смогут прийти в себя. Делать это стоит в перчатках и не забывать про правила гигиены», — порекомендовали в ведомстве.

Без специальных знаний трудно отличить больную птицу от пьяной или замерзшей. В любом случае, свиристели могут быть переносчиками различных болезней, опасных для человека и домашних животных. Поэтому приносить их домой — плохая идея.

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#Дарья Зыкова#Омск#Общество#Город#Животные#Птицы#Охрана природы#Весна#Свиристели#Природа#Новости#Омская область
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