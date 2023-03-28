Омичей попросили не трогать голыми руками пьяненьких свиристелей

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Пресс-служба охраны животного мира Омской области сообщила, что омичам могут попасться «оцепеневшие» свиристели. Птички пьянеют от забродивших по весне ягод рябины. Или замерзают от поедания холодных ягод в большом количестве и падают. А потом «оживают», когда ягоды внутри согреваются, и метаболизм птички «разгоняется».
В таком состоянии свиристели уязвимы для хищников, могут попасть под колеса транспорта.
«Если вы заметили обездвиженную птицу, не оставляйте ее на дороге. Аккуратно переложите свиристелей на газон, где пернатые смогут прийти в себя. Делать это стоит в перчатках и не забывать про правила гигиены», — порекомендовали в ведомстве.
Без специальных знаний трудно отличить больную птицу от пьяной или замерзшей. В любом случае, свиристели могут быть переносчиками различных болезней, опасных для человека и домашних животных. Поэтому приносить их домой — плохая идея.