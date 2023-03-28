Омичей попросили не трогать голыми руками пьяненьких свиристелей

Пресс-служба охраны животного мира Омской области сообщила, что омичам могут попасться «оцепеневшие» свиристели. Птички пьянеют от забродивших по весне ягод рябины. Или замерзают от поедания холодных ягод в большом количестве и падают. А потом «оживают», когда ягоды внутри согреваются, и метаболизм птички «разгоняется».