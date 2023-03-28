Обманули пенсионеров на 1,8 млн рублей. В Омске задержали мошенников

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
В Омске полицейские задержали пятерых подозреваемых, работавших на телефонных аферистов. Курьеры ездили к пенсионерам забирать деньги, всего пострадало 8 пожилых людей в возрасте от 80 до 90 лет. Сумма ущерба составила 1,8 млн рублей.
Следователи выяснили, что потерпевшим звонили якобы их родственники и сообщали, что попали в серьезное ДТП с пострадавшими. Чтобы уладить ситуацию необходимо было заплатить деньги. К телефонному разговору для убедительности также подключались псевдоправоохранители. Испугавшись, пенсионеры передавали курьерам все свои сбережения.
Установлено, что никто из курьеров раньше к уголовной ответственности не привлекался. Самому юному подозреваемому всего 16 лет. Один из злоумышленников — 20-летний житель Советского округа — получил предложение быстрого заработка в мессенджере, а после в криминальную схему позвал работать четверых своих приятелей. Курьеры оставляли себе комиссионные от полученных денег (от 3% до 10%), остальное переводили на счета, указанные мошенниками.
«Надо просто съездить на адрес, забрать определенную сумму, отвезти до банкомата и все. Первый раз отвез, получил 10 тысяч рублей. Потом начал расспрашивать, и он [сообщник] начал мне говорить про колл-центры, что украинцы обманывают наших людей, и он эти деньги забирает себе, либо им через банкомат закидывает», — рассказал один из подозреваемых на допросе.
Следователи возбудили 8 уголовных дел. Два фигуранта сейчас находятся под подпиской о невыезде, два под домашним арестом, на одного подозреваемого действует запрет определенных действий. Молодым людям грозит до 6 лет колонии.