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Обманули пенсионеров на 1,8 млн рублей. В Омске задержали мошенников

28 марта 2023, 04:08
Фото: 1MI
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Омские полицейские задержали группу курьеров, работавших на телефонных аферистов

От действий аферистов пострадали 8 пожилых людей в возрасте от 80 до 90 лет.

В Омске полицейские задержали пятерых подозреваемых, работавших на телефонных аферистов. Курьеры ездили к пенсионерам забирать деньги, всего пострадало 8 пожилых людей в возрасте от 80 до 90 лет. Сумма ущерба составила 1,8 млн рублей.

Следователи выяснили, что потерпевшим звонили якобы их родственники и сообщали, что попали в серьезное ДТП с пострадавшими. Чтобы уладить ситуацию необходимо было заплатить деньги. К телефонному разговору для убедительности также подключались псевдоправоохранители. Испугавшись, пенсионеры передавали курьерам все свои сбережения.

Установлено, что никто из курьеров раньше к уголовной ответственности не привлекался. Самому юному подозреваемому всего 16 лет. Один из злоумышленников — 20-летний житель Советского округа — получил предложение быстрого заработка в мессенджере, а после в криминальную схему позвал работать четверых своих приятелей. Курьеры оставляли себе комиссионные от полученных денег (от 3% до 10%), остальное переводили на счета, указанные мошенниками.

«Надо просто съездить на адрес, забрать определенную сумму, отвезти до банкомата и все. Первый раз отвез, получил 10 тысяч рублей. Потом начал расспрашивать, и он [сообщник] начал мне говорить про колл-центры, что украинцы обманывают наших людей, и он эти деньги забирает себе, либо им через банкомат закидывает», — рассказал один из подозреваемых на допросе.


Следователи возбудили 8 уголовных дел. Два фигуранта сейчас находятся под подпиской о невыезде, два под домашним арестом, на одного подозреваемого действует запрет определенных действий. Молодым людям грозит до 6 лет колонии.

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#Евгений Игишев#Омск#Мошенники#Телефонные мошенники#Курьер#Происшествия#Полиция#Пенсионеры#Видео
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