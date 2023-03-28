Обманули пенсионеров на 1,8 млн рублей. В Омске задержали мошенников

Установлено, что никто из курьеров раньше к уголовной ответственности не привлекался. Самому юному подозреваемому всего 16 лет. Один из злоумышленников — 20-летний житель Советского округа — получил предложение быстрого заработка в мессенджере, а после в криминальную схему позвал работать четверых своих приятелей. Курьеры оставляли себе комиссионные от полученных денег (от 3% до 10%), остальное переводили на счета, указанные мошенниками.