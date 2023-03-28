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Published Сегодня, 12:23

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Updated Сегодня, 12:25

Неадекватный мужчина в Екатеринбурге выбрасывал вещи из чужой машины

28 марта 2023, 12:23
В районе Уралмаш в городе Екатеринбурге был замечен мужчина, который проявлял неадекватное поведение, выбросив вещи из припаркованной машины и начав разбивать ее. Инцидент был замечен жителями района.

По словам очевидцев, автомобиль находился рядом с домом на улице Индустрии и имелись повреждения стекол, пишет ФедералПресс. Вокруг машины были разбросаны вещи, а голый мужчина бегал вокруг и орал. При этом машина на самом деле не принадлежала этому человеку.

В комментариях пользователей была высказана гипотеза, что причиной такого поведения могли стать алкоголь или наркотические вещества, которые употребил мужчина. Кто-то также считает, что корень проблемы следует искать в его личной жизни.

После получения сообщения о случившемся, полиция из отдела №15 прибыла на место происшествия и задержала мужчину. Однако из-за его буйного состояния, его передали бригаде скорой помощи.

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