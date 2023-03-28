Неадекватный мужчина в Екатеринбурге выбрасывал вещи из чужой машины

По словам очевидцев, автомобиль находился рядом с домом на улице Индустрии и имелись повреждения стекол, пишет ФедералПресс. Вокруг машины были разбросаны вещи, а голый мужчина бегал вокруг и орал. При этом машина на самом деле не принадлежала этому человеку.