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Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Московская фирма начала банкротить омский «Санрайс»

28 марта 2023, 06:03
Фото: 1MI
иллюстрация
Причина такого решения — долг в 120 миллионов рублей.

Общество с ограниченной ответственностью «Риконт», зарегистрированное в московском Южном Бутово, обратилось в Арбитражный суд Омской области с заявлением о признании несостоятельным должником ООО «Санрайс». Эта омская компания должна «Риконту» 120 млн рублей, причем этот долг имеет довольно давнюю историю.

Еще в 2020 году АО «Интерскол» добилось судебного решения о взыскании с «Санрайса» долга в 33,8 млн рублей и 87,8 млн рублей неустойки. Эти деньги не были выплачены, так что суд выдал исполнительный лист.

Позже долг у «Интерскола» купила Елена Савченко (агент ИП А. Р. Макаровой), а потом он перешел к «Риконту». Теперь московская фирма добивается банкротства «Санрайса», чтобы получить за счет продажи его имущества хоть какие-то деньги. Месяц назад «Риконт» опубликовал официальное сообщение о намерении обратиться в суд, а сегодня, 28 марта, стало известно, что суд принял его заявление.

Напомним: ООО «Санрайс» занимается розничной торговлей бытовыми товарами в специализированных магазинах. Его директором является Дмитрий Александров, владелец фирм «Адмик» и «Инструмент сервис», которые специализируются на продаже и ремонте бытовых электроприборов.

 

Московская фирма решила обанкротить омский «Санрайс»
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#Николай Эйхвальд#Санрайс#Дела о банкротстве#Суд#Новости
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