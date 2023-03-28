Московская фирма начала банкротить омский «Санрайс»

Позже долг у «Интерскола» купила Елена Савченко (агент ИП А. Р. Макаровой), а потом он перешел к «Риконту». Теперь московская фирма добивается банкротства «Санрайса», чтобы получить за счет продажи его имущества хоть какие-то деньги. Месяц назад «Риконт» опубликовал официальное сообщение о намерении обратиться в суд, а сегодня, 28 марта, стало известно, что суд принял его заявление.