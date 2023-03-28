Кредиторы потребовали от омского бизнесмена Сергея Дворниченко почти 2 миллиарда

В Арбитражном суде Омской области сейчас рассматривается дело о банкротстве ООО «Калита». Это предприятие когда-то было одним из крупнейших игроков на омском топливном рынке и занималось торговлей всеми видами автомобильного топлива, причем в 2020 году его выручка превысила 3 млрд рублей. Теперь же «Калита» — несостоятельный должник. Вчера, 27 марта, стало известно, что о своих финансовых требованиях заявил целый ряд кредиторов фирмы.