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Кредиторы потребовали от омского бизнесмена Сергея Дворниченко почти 2 миллиарда

28 марта 2023, 07:02
Фото: 1MI
иллюстрация
ООО «Калита» уже банкротится по требованию «Газпромбанка».

В Арбитражном суде Омской области сейчас рассматривается дело о банкротстве ООО «Калита». Это предприятие когда-то было одним из крупнейших игроков на омском топливном рынке и занималось торговлей всеми видами автомобильного топлива, причем в 2020 году его выручка превысила 3 млрд рублей. Теперь же «Калита» — несостоятельный должник. Вчера, 27 марта, стало известно, что о своих финансовых требованиях заявил целый ряд кредиторов фирмы.

В общей сложности заявителей больше десятка. Это, в частности, «Регион Финанс» (942 млн рублей), «Совкомбанк Факторинг» (266 млн), Альфа-банк (247 млн), «Газпромнефть-региональные продажи» (78 млн), «Совкомбанк» (77 млн), ООО «Страховое общество газовой промышленности» (70 млн), «Сбербанк» (67 млн), «Росбанк» (65 млн).

Интересно, что в числе заявителей есть и одна из межрайонных налоговых инспекций, которая хочет получить от «Калиты» 250 (двести пятьдесят) рублей. Самый крупный кредитор, «Регион Финанс» — микропредприятие из Москвы со скромным годовым доходом в 16 млн рублей.

Напомним: «Калита» принадлежит известному омскому бизнесмену Сергею Дворниченко. Последний владеет еще несколькими активами — ООО «Транспортные решения», ООО «Стройтехинвест» и ООО «Транспортная компания „Монолит“, которые специализируются на грузовых автомобильных перевозках. Дворниченко в 2020 году был 68-м в списке богатейших омичей, но потом ситуация ухудшилась.

На бизнесмене и его активах повисли огромные долги перед рядом банков. В «Монолите» летом прошлого года началась процедура ликвидации, а в октябре Газпромбанк потребовал признать три остальные фирмы несостоятельным должником. В отношении «Калиты» суд выполнил это требование.

 

Одна из фирм Сергея Дворниченко начала банкротиться
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#Николай Эйхвальд#Дела о банкротстве#Калита#Суд#Новости#Сергей Дворниченко
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