Контракт на 689 млн. В Омске нашли перевозчика для магистрального маршрута №33

К слову, выбирать не пришлось, ведь правильно подал заявку лишь один участник. Поэтому контракт заключат по начальной цене — 689 млн рублей. Отметим, что официально еще не рассказали, кто стал победителем. Можно предположить, что перевозчиком снова станет пассажирское автотранспортное предприятие № 8.