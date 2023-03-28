Контракт на 689 млн. В Омске нашли перевозчика для магистрального маршрута №33

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
27 марта на портале госзакупок выбрали победителя аукциона, который в ближайшие 3,5 года займется обслуживанием магистрального маршрут № 33 «Улица Бархатовой — улица 3-я Железнодорожная».
К слову, выбирать не пришлось, ведь правильно подал заявку лишь один участник. Поэтому контракт заключат по начальной цене — 689 млн рублей. Отметим, что официально еще не рассказали, кто стал победителем. Можно предположить, что перевозчиком снова станет пассажирское автотранспортное предприятие № 8.
С 1 июля должны начаться перевозки по контракту. Примерно в то же самое время некоторые рейсы маршрута продлят до поселка Светлого.