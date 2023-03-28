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Published Сегодня, 14:14

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Контракт на 689 млн. В Омске нашли перевозчика для магистрального маршрута №33

28 марта 2023, 14:14
Фото: Город55

В Омске выбрали перевозчика на маршрут №33

С 1 июля должны начаться перевозки по контракту.

27 марта на портале госзакупок выбрали победителя аукциона, который в ближайшие 3,5 года займется обслуживанием магистрального маршрут № 33 «Улица Бархатовой — улица 3-я Железнодорожная».

К слову, выбирать не пришлось, ведь правильно подал заявку лишь один участник. Поэтому контракт заключат по начальной цене — 689 млн рублей. Отметим, что официально еще не рассказали, кто стал победителем. Можно предположить, что перевозчиком снова станет пассажирское автотранспортное предприятие № 8.

С 1 июля должны начаться перевозки по контракту. Примерно в то же самое время некоторые рейсы маршрута продлят до поселка Светлого.

Омичам сообщили об отмене маршрута № 345
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#Ксения Карагодина#Автобус#Пассажирский автобус#Аукцион#Электронные аукционы#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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