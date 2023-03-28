Конфликт между акционерами РУСАЛа получил новое развитие

Posted Сегодня, 19:26
Published Сегодня, 19:26
Modified Сегодня, 19:28
Updated Сегодня, 19:28
По сути, руководитель РУСАЛа Олег Дерипаска отказал второму акционеру Виктору Вексельбергу в предоставлении важной корпоративной информации. Об этом пишут «Новые известия».
Вексельберг от лица Sual Partners запрашивал доступ к данным по сделке, заключенной в 2019 году с американской компанией Braidy Industries. Также в Sual заинтересовались приобретением миноритарного пакета акций «РусГидро» в 2021 году (с последующим увеличением этого пакета до 9%, что обошлось компании в 454 миллиона долларов).
Незадолго до предстоящего собрания Sual Partners предложил мажоритарному акционеру алюминиевой компании, то есть En+, проголосовать за предоставление доступа к документам о потенциально убыточных, по оценке компании Sual, сделках РУСАЛа. Мажоритарный акционер РУСАЛа отказал в удовлетворении просьбы Sual Partners.
На полученный отказ Sual Partners отреагировал недоумением, отметив, что заявления совета директоров компании о предполагаемом голосовании EN+ до рассылки материалов к собранию акционеров РУСАЛа озадачивают как с точки зрения мотивации совета директоров и соответствия таких заявлений их полномочиям, так и с точки зрения позиции мажоритарного акционера компании.
Предполагается, что конфликт олигархов на этом не закончится. Sual настаивает, что вышеупомянутые сделки могли нанести РУСАЛу значительный ущерб, исчисляемый суммой в десятки миллионов долларов.
Роль камня преткновения в конфликте с Sual Partners сыграли сомнительные, с точки зрения Sual, контракты РУСАЛа с американскими компаниями, суть которых Дерипаска раскрывать миноритариям не желает. Судя по сообщениям прессы, в последнее время большинство громких инфоповодов с участием миллиардера связаны почему-то именно с иностранными контактами.
Напомним, РУСАЛ в качестве одного из акционеров компании «Норильский никель» (доля 26%) много лет открыто конфликтует с Владимиром Потаниным (его доля 36% акций) из-за размера дивидендов.
В РУСАЛе на протяжении всего многолетнего конфликта с Потаниным обвиняют «Норильский никель» в нарушении прав представителей РУСАЛа как миноритариев. Однако «Норникель» платит им дивиденды, которые можно считать рекордными для российского рынка. А вот сам РУСАЛ в похожей ситуации демонстрирует гораздо более жесткое отношение к своим миноритариям.