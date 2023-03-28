Конфликт между акционерами РУСАЛа получил новое развитие

В РУСАЛе на протяжении всего многолетнего конфликта с Потаниным обвиняют «Норильский никель» в нарушении прав представителей РУСАЛа как миноритариев. Однако «Норникель» платит им дивиденды, которые можно считать рекордными для российского рынка. А вот сам РУСАЛ в похожей ситуации демонстрирует гораздо более жесткое отношение к своим миноритариям.