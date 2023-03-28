Иммунолог: Игнорирование аллергических реакций может привести к серьезным последствия

По словам доктора Логиной, аллергические заболевания могут стать причиной серьезных осложнений и даже привести к летальному исходу, если их игнорировать и не обращаться к специалистам для профессионального лечения. Поэтому в случае возникновения симптомов аллергии необходимо немедленно обратиться к врачу и не заниматься самолечением.