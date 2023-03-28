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Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Иммунолог: Игнорирование аллергических реакций может привести к серьезным последствия

28 марта 2023, 12:21
Иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала о опасностях игнорирования аллергических заболеваний в беседе с "ФедералПресс".

При этом люди, страдающие аллергией, часто предпочитают просто принимать антигистаминные препараты вместо профессионального лечения. Но такой подход может привести к серьезным последствиям, вплоть до летального исхода, пишет ФедералПресс.

Аллергические реакции возникают из-за нарушения иммунного ответа на провоцирующий фактор, который называется аллергеном. Аллергены сами по себе не являются болезнетворными веществами, но при нарушении иммунитета лимфоциты начинают выделять безвредные защитные антитела в большом количестве. Если эти антитела вступают в контакт с аллергеном, то возникает аллергическая реакция разной степени тяжести.

По словам доктора Логиной, аллергические заболевания могут стать причиной серьезных осложнений и даже привести к летальному исходу, если их игнорировать и не обращаться к специалистам для профессионального лечения. Поэтому в случае возникновения симптомов аллергии необходимо немедленно обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

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