Иммунолог: Игнорирование аллергических реакций может привести к серьезным последствия

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
При этом люди, страдающие аллергией, часто предпочитают просто принимать антигистаминные препараты вместо профессионального лечения. Но такой подход может привести к серьезным последствиям, вплоть до летального исхода, пишет ФедералПресс.
Аллергические реакции возникают из-за нарушения иммунного ответа на провоцирующий фактор, который называется аллергеном. Аллергены сами по себе не являются болезнетворными веществами, но при нарушении иммунитета лимфоциты начинают выделять безвредные защитные антитела в большом количестве. Если эти антитела вступают в контакт с аллергеном, то возникает аллергическая реакция разной степени тяжести.
По словам доктора Логиной, аллергические заболевания могут стать причиной серьезных осложнений и даже привести к летальному исходу, если их игнорировать и не обращаться к специалистам для профессионального лечения. Поэтому в случае возникновения симптомов аллергии необходимо немедленно обратиться к врачу и не заниматься самолечением.