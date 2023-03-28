Годовая продуктовая инфляция в Великобритании составила 17,5%

Posted Сегодня, 18:53
Published Сегодня, 18:53
Modified Сегодня, 18:54
Updated Сегодня, 18:54
Данные предоставило информагентство Sky News.
В рамках индекса британского консорциума розничной торговли (BRC) NielsenIQ, стоимость магазинных товаров на текущий момент превышает прошлогодние показатели на 8,9%, пишет Russian.rt.com.
По словам Хелен Дикинсон, занимающей должность исполнительного директора BRC, инфляционный процесс в сфере розничной торговли пока еще находится на стадии движения к пиковым значениям.
Также известно, что февральские показатели инфляции в Польше побили прежний рекорд, достигнув 18,4% в годовом исчислении.