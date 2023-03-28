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Posted Сегодня, 18:53

Published Сегодня, 18:53

Modified Сегодня, 18:54

Updated Сегодня, 18:54

Годовая продуктовая инфляция в Великобритании составила 17,5%

28 марта 2023, 18:53
Годовая продуктовая инфляция в Соединенном Королевстве преодолела исторический рекорд, достигнув 17,5%.

Данные предоставило информагентство Sky News.

В рамках индекса британского консорциума розничной торговли (BRC) NielsenIQ, стоимость магазинных товаров на текущий момент превышает прошлогодние показатели на 8,9%, пишет Russian.rt.com.

По словам Хелен Дикинсон, занимающей должность исполнительного директора BRC, инфляционный процесс в сфере розничной торговли пока еще находится на стадии движения к пиковым значениям.

Также известно, что февральские показатели инфляции в Польше побили прежний рекорд, достигнув 18,4% в годовом исчислении.

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