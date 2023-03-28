Главный метеоролог России пообещал омичам резкий приход мороза после жары

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Главный метеоролог Росгидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил «ТАСС», что на ближайшие дни в Сибири, в том числе, в Омской области ожидается аномальное тепло. Температура будет выше климатической нормы на 8-10 градусов. Но к концу рабочей недели на смену жаре придет мороз.
«Туда вернется зима. Похолодание будет очень заметным. В Туре, например, за 5 дней температура понизится сразу на 15 градусов», — прокомментировал Роман Вильфанд.
Отметим, что на сайте Росгидрометцентра сообщили, что Омская область 27 марта прошла через абсолютный максимум температуры с 2009 года. В Омске было 8,4 градуса, тогда как предыдущие рекорд был с температурой в 7,4 градуса.