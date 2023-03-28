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Published Сегодня, 09:53

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Главный метеоролог России пообещал омичам резкий приход мороза после жары

28 марта 2023, 09:53
Фото: 1MI
иллюстрация
Прячем носы. Роман Вильфанд рассказал, что в Омскую область сначала придет аномальное тепло, а затем резко похолодает.

Главный метеоролог Росгидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил «ТАСС», что на ближайшие дни в Сибири, в том числе, в Омской области ожидается аномальное тепло. Температура будет выше климатической нормы на 8-10 градусов. Но к концу рабочей недели на смену жаре придет мороз.

«Туда вернется зима. Похолодание будет очень заметным. В Туре, например, за 5 дней температура понизится сразу на 15 градусов», — прокомментировал Роман Вильфанд.

Отметим, что на сайте Росгидрометцентра сообщили, что Омская область 27 марта прошла через абсолютный максимум температуры с 2009 года. В Омске было 8,4 градуса, тогда как предыдущие рекорд был с температурой в 7,4 градуса.

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#Дарья Зыкова#Омск#Погода в Омске#Весна#Перепады температуры#Похолодание#Аномальная погода#Росгидрометцентр#Общество#Новости#Омская область#Роман Вильфанд#Погода на ближайшие дни
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