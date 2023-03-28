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Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

Эксперт высказался по поводу планов США в отношении конфликта на Украине

28 марта 2023, 08:03
Политолог Олег Барабанов рассказал, что Соединенные Штаты, скорее всего, не настроены на быстрое завершение украинского конфликта, так как, по мнению Белого дома, затягивание разрешения напряженной ситуации усилит действие санкций и ослабит экономику России.

Он также уточнил, что с точки зрения Вашингтона это позволит переломить также положение на поле боя, пишет Pravda.Ru.

И наконец, еще одной причиной такого настроя США является тот факт, что уже розданы военные подряды на производство больших объемов вооружения. Так что украинский конфликт, с точки зрения американцев, рассчитан как минимум на среднесрочную перспективу, пояснил Барабанов. Он также с уверенностью предположил, что Запад будет потихоньку поставлять Киеву новые типы вооружения.

#Политика
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