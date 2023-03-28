Эксперт высказался по поводу планов США в отношении конфликта на Украине

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Он также уточнил, что с точки зрения Вашингтона это позволит переломить также положение на поле боя, пишет Pravda.Ru.
И наконец, еще одной причиной такого настроя США является тот факт, что уже розданы военные подряды на производство больших объемов вооружения. Так что украинский конфликт, с точки зрения американцев, рассчитан как минимум на среднесрочную перспективу, пояснил Барабанов. Он также с уверенностью предположил, что Запад будет потихоньку поставлять Киеву новые типы вооружения.