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Posted Сегодня, 16:25

Published Сегодня, 16:25

Modified Сегодня, 16:31

Updated Сегодня, 16:31

Эксперт рассказал об основных заболеваниях кошек

28 марта 2023, 16:25
Председатель центрального совета Всероссийского общественного движения "Волонтёры Экологи" Адам Калиматов рассказал журналистам о том, какими заболеваниями могут страдать кошки и как их можно лечить.

Первая группа недугов - кожные заболевания: зуд, дерматит и язвы. Для лечения используются местные средства и гигиена кожи животного. Об этом пишет издание Pravda.Ru.

Болезнь почек может привести к недостаточности этого органа. Симптомы  недуга включают потерю аппетита и проблемы с мочеиспусканием. Схема лечения - диетический режим, препараты и медицинский контроль.

Эксперт также рассказал о болезнях дыхательных путей кошек. Они вызываются вирусными или бактериальными инфекциями. Лечение - противовирусные или антибактериальные препараты.

Проблемы со здоровьем зубов могут вызвать кровоточивость десен, запах изо рта и болезненность. Лечение животного может включать в себя чистку и даже удаление зубов.

Болезни желудка характеризуются такими симптомам, таким как рвота и диарея. Они могут быть вызваны вирусными или бактериальными инфекциями, а также изменением питания. Лечение включает режим питания и медикаменты.

Регулярные медицинские обследования, правильное питание и соблюдение осторожности в повседневной жизни помогут предотвратить возможные заболевания. Если у кошки есть симптомы, указывающие на заболевание, необходимо обратиться к ветеринару, подытожил Калиматов.

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