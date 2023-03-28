Эксперт рассказал об основных заболеваниях кошек

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
Первая группа недугов - кожные заболевания: зуд, дерматит и язвы. Для лечения используются местные средства и гигиена кожи животного. Об этом пишет издание Pravda.Ru.
Болезнь почек может привести к недостаточности этого органа. Симптомы недуга включают потерю аппетита и проблемы с мочеиспусканием. Схема лечения - диетический режим, препараты и медицинский контроль.
Эксперт также рассказал о болезнях дыхательных путей кошек. Они вызываются вирусными или бактериальными инфекциями. Лечение - противовирусные или антибактериальные препараты.
Проблемы со здоровьем зубов могут вызвать кровоточивость десен, запах изо рта и болезненность. Лечение животного может включать в себя чистку и даже удаление зубов.
Болезни желудка характеризуются такими симптомам, таким как рвота и диарея. Они могут быть вызваны вирусными или бактериальными инфекциями, а также изменением питания. Лечение включает режим питания и медикаменты.
Регулярные медицинские обследования, правильное питание и соблюдение осторожности в повседневной жизни помогут предотвратить возможные заболевания. Если у кошки есть симптомы, указывающие на заболевание, необходимо обратиться к ветеринару, подытожил Калиматов.