Экс-бухгалтеру красноярского детдома Огурцовой предъявлены новые обвинения

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
По версии следствия, в процессе расследования уголовного дела были выявлены еще несколько случаев незаконных присвоений финансовых средств. Все эпизоды объединили, пишет Pravda.Ru.
По предварительной информации, в период с 19 апреля 2021-го по 9 ноября минувшего года Огурцова подделала бухгалтерские отчетности детского дома и присвоила с его счетов 41 миллион рублей.
Кроме того, обвиняемая одолжила 1,1 миллиона у одной знакомой и еще один миллион – у другой. Однако, следователь убежден в том, что возвращать деньги экс-бухгалтер не планировала.
Похищенными средствами Огурцова воспользовалась по собственному усмотрению. По данным красноярских массмедиа, у злоумышленницы изъяли: шубы, драгоценности и кофемашину.