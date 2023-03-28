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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Экс-бухгалтеру красноярского детдома Огурцовой предъявлены новые обвинения

28 марта 2023, 11:03
Красноярские правоохранительные органы открыли уголовное производство по факту мошенничества в отношении бывшего главного бухгалтера частного детского дома Совмена Людмилы Огурцовой.

По версии следствия, в процессе расследования уголовного дела были выявлены еще несколько случаев незаконных присвоений финансовых средств. Все эпизоды объединили, пишет Pravda.Ru.

По предварительной информации, в период с 19 апреля 2021-го по 9 ноября минувшего года Огурцова подделала бухгалтерские отчетности детского дома и присвоила с его счетов 41 миллион рублей.

Кроме того, обвиняемая одолжила 1,1 миллиона у одной знакомой и еще один миллион – у другой. Однако, следователь убежден в том, что возвращать деньги экс-бухгалтер не планировала.

Похищенными средствами Огурцова воспользовалась по собственному усмотрению. По данным красноярских массмедиа, у злоумышленницы изъяли: шубы, драгоценности и кофемашину.

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