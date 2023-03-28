Доказательства собраны. Омский маньяк по прозвищу «Форточник» предстанет перед судом

СУ СК РФ по Омской области сообщает, что завершено расследование уголовного дела в отношении 63-летнего маньяка по прозвищу «Форточник», обвиняемого в серии изнасилований, совершенных в прошлые годы.



Установлено, что все преступления проходили по одному сценарию. «Форточник» всегда выбирал квартиры на первых этажах, наблюдал за будущими жертвами, изучал их поведение и распорядок дня, семейное положение, запоминал планировку квартир. В квартиры проникал через форточки (отсюда и прозвище) и хорошо ориентировался внутри. Чтобы женщины не смогли увидеть ео лицо, он выключал свет и светил им в лицо фонариком. Сбегал он тоже через форточки или открытые окна, а пару раз пользовался лестницей или табуреткой. Вдобавок он угрожал женщинам с детьми, и им приходилось соглашаться на все, лишь бы обезопасить детей.