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Posted Сегодня, 09:12

Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

Доказательства собраны. Омский маньяк по прозвищу «Форточник» предстанет перед судом

28 марта 2023, 09:12
Фото: Следственный комитет РФ по Омской области

В Омске будут судить серийного насильника по прозвищу «Форточник»

Маньяка задержали 13 сентября 2022.

СУ СК РФ по Омской области сообщает, что завершено расследование уголовного дела в отношении 63-летнего маньяка по прозвищу «Форточник», обвиняемого в серии изнасилований, совершенных в прошлые годы.

Установлено, что все преступления проходили по одному сценарию. «Форточник» всегда выбирал квартиры на первых этажах, наблюдал за будущими жертвами, изучал их поведение и распорядок дня, семейное положение, запоминал планировку квартир. В квартиры проникал через форточки (отсюда и прозвище) и хорошо ориентировался внутри. Чтобы женщины не смогли увидеть ео лицо, он выключал свет и светил им в лицо фонариком. Сбегал он тоже через форточки или открытые окна, а пару раз пользовался лестницей или табуреткой. Вдобавок он угрожал женщинам с детьми, и им приходилось соглашаться на все, лишь бы обезопасить детей.

Следствие пришло к выводу, что преступления являются серийными и их совершает один и тот же человек исходя из обстоятельств и показания женщин. Для раскрытия преступлений была создана следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных следователей и оперативных сотрудников полиции. И наконец, 13 сентября 2022 года 63-летний мужчина, скрывавшийся 12 лет, был задержан.

«В Омской области обвиняемый с 29 апреля 2010 по 31 августа 2012 гг совершил семь изнасилований женщин и одно покушение на изнасилование, а также действия сексуального характера. Кроме того, в августе 2022 года обвиняемый на улице Алтайская в городе Омске, проникнув в офисное помещение через форточку окна на первом этаже, похитил из сейфов 600 тысяч рублей», — уточнили в СУ СК РФ по Омской области.


Отметим, что подозреваемый отрицал вину, пока женщины его не опознали. В итоге маньяк изменил свои показания. После чего он был взят под стражу.

Сейчас следствием собраны достаточные доказательства. Уголовное дело передают в суд.

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