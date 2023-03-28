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Данилов: Цены на жилье в России растут быстрее доходов населения

28 марта 2023, 12:10
Директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России, Александр Данилов, заявил на Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России", что цены на жилье значительно выросли с 2020 года и стали существенно превышать доходы населения.

Как пишет газета “Известия”, он также отметил, что разница в цене между первичным и вторичным жильем также увеличилась.

Данилов задал вопрос о качестве строительства жилья, заявив, что несмотря на значительный рост цен на первичный рынок, качество жилья не улучшилось значительно за последние два года. Он отметил, что еще в 2019 году, чтобы приобрести жилье, человеку требовалось от 6 до 7 лет сбережений из среднегодовой зарплаты.

Данилов также выразил сомнения относительно доступности ипотеки, утверждая, что популярные программы льготного кредитования и низких процентных ставок, которые были запущены для поддержания спроса на ипотеку, могут иметь ограниченный потенциал.

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