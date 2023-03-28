Данилов: Цены на жилье в России растут быстрее доходов населения

Данилов задал вопрос о качестве строительства жилья, заявив, что несмотря на значительный рост цен на первичный рынок, качество жилья не улучшилось значительно за последние два года. Он отметил, что еще в 2019 году, чтобы приобрести жилье, человеку требовалось от 6 до 7 лет сбережений из среднегодовой зарплаты.