Данилов: Цены на жилье в России растут быстрее доходов населения

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Как пишет газета “Известия”, он также отметил, что разница в цене между первичным и вторичным жильем также увеличилась.
Данилов задал вопрос о качестве строительства жилья, заявив, что несмотря на значительный рост цен на первичный рынок, качество жилья не улучшилось значительно за последние два года. Он отметил, что еще в 2019 году, чтобы приобрести жилье, человеку требовалось от 6 до 7 лет сбережений из среднегодовой зарплаты.
Данилов также выразил сомнения относительно доступности ипотеки, утверждая, что популярные программы льготного кредитования и низких процентных ставок, которые были запущены для поддержания спроса на ипотеку, могут иметь ограниченный потенциал.