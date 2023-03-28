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Бывший корпус педагогического колледжа в Таре забрал омский бизнесмен Яков Кипервар

28 марта 2023, 11:29
Фото: ГИС Торги
Яков Кипервар выкупит лот за 2,761 млн рублей, несмотря на то, что он единственный, кто заинтересовался бывшим тарским колледжем. Изначально цена здания была 2,124 млн рублей.

На портале «ГИС Торги» опубликовали результаты аукциона на бывший производственный корпус Тарского педагогического колледжа. Муниципальное здание 1966 года постройки площадью 1453 кв.м выставляли на продажу в феврале с начальной стоимостью в 2,124 млн рублей. 27 марта торги закончились подведением итогов. Зданием заинтересовался единственный человек — Яков Кипервар. Притом, он предложил цену выше изначальной. Закономерно, его заявка победила.

В течение 5 рабочих дней здание поменяет владельца. Яков Кипервар заплатит за бывший корпус 2 млн и 761 тыс. рублей и получит приоритетное право на выкуп земельного участка под зданием.

Напомним, Яков Кипервар — директор и учредитель строительной компании «Титан-2000», а также — отец скандально известного депутата Заксобрания Андрея Кипервара, который проходит по делу о неуплате налогов.

Окончено следствие по уголовному делу омского депутата Кипервара
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