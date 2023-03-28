Бывший корпус педагогического колледжа в Таре забрал омский бизнесмен Яков Кипервар

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
На портале «ГИС Торги» опубликовали результаты аукциона на бывший производственный корпус Тарского педагогического колледжа. Муниципальное здание 1966 года постройки площадью 1453 кв.м выставляли на продажу в феврале с начальной стоимостью в 2,124 млн рублей. 27 марта торги закончились подведением итогов. Зданием заинтересовался единственный человек — Яков Кипервар. Притом, он предложил цену выше изначальной. Закономерно, его заявка победила.
В течение 5 рабочих дней здание поменяет владельца. Яков Кипервар заплатит за бывший корпус 2 млн и 761 тыс. рублей и получит приоритетное право на выкуп земельного участка под зданием.
Напомним, Яков Кипервар — директор и учредитель строительной компании «Титан-2000», а также — отец скандально известного депутата Заксобрания Андрея Кипервара, который проходит по делу о неуплате налогов.