Бывший корпус педагогического колледжа в Таре забрал омский бизнесмен Яков Кипервар

На портале «ГИС Торги» опубликовали результаты аукциона на бывший производственный корпус Тарского педагогического колледжа. Муниципальное здание 1966 года постройки площадью 1453 кв.м выставляли на продажу в феврале с начальной стоимостью в 2,124 млн рублей. 27 марта торги закончились подведением итогов. Зданием заинтересовался единственный человек — Яков Кипервар. Притом, он предложил цену выше изначальной. Закономерно, его заявка победила.