Александр Бурков рассказал о мерах поддержки для креативного сектора экономики

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что региональный кабмин принял план мероприятий по «Концепции развития креативных индустрий до 2030 года». Документы готовили с участием предпринимателей, представителей учебных заведений и инфраструктуры поддержки бизнеса. План мероприятий для креативного сектора экономики утвердил Александр Бурков.
«В креативном секторе работает больше 8 тысяч омских предпринимателей. Его развитие — одно из ключевых направлений экономической политики. Не секрет, что уникальность нашего региона — в людях, которые создают бренды, узнаваемые не только в нашей стране, но и за рубежом. Поэтому сегодня особенно актуально сформировать новые направления поддержки таких инициатив», — пояснил Александр Бурков.
В план мероприятий включили 12 направлений работы, среди которых — подготовка требуемой нормативной базы для новых форм поддержки, создание цифровых площадок, проведение регулярных ярмарок, выставок и аукционов, создание креативных пространств в качестве точек притяжения творческой молодежи.
До 2024 года создадут центр креативных индустрий, новую университетскую стартап-студию, лабораторию музейного проектирования, дизайна и сценографии. В целом, концепцией предусмотрено развитие креативного бизнеса в сферах искусства, традиционных ремесел, индустрии питания и развлечений, дизайна одежды и интерьеров, современных медиа и цифрового контента, архитектуры.