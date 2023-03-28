Александр Бурков рассказал о мерах поддержки для креативного сектора экономики

До 2024 года создадут центр креативных индустрий, новую университетскую стартап-студию, лабораторию музейного проектирования, дизайна и сценографии. В целом, концепцией предусмотрено развитие креативного бизнеса в сферах искусства, традиционных ремесел, индустрии питания и развлечений, дизайна одежды и интерьеров, современных медиа и цифрового контента, архитектуры.