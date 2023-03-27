Юань как защита от валютных рисков: почему он становится все популярнее в РФ

Ответ пришел с Востока, от близкого как территориально, так и по духу Китая. Национальная валюта Поднебесной — юань. Если еще год назад мы только слышали о нем, то сегодня это одна из самых динамично растущих валют как для торговых операций (даже если это просто покупка в онлайн-магазине), так и для хранения денег.