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Posted Сегодня, 09:30

Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Время резиновых сапог. Омичам рассказали, как дорожники борются с подтоплениями

27 марта 2023, 09:30
Фото: Город55

Омичам рассказали, как дорожники откачивают талую воду в местах подтоплений

В диспетчерскую службу УДХиБ поступило более 230 обращений от омичей с просьбами откачать воду.

В пресс-службе администрации Омска рассказали, что за прошедшие выходные дорожные рабочие откачали с улиц более 2 тысяч кубометров воды. Этого объема, кстати, хватит, чтобы заполнить целый олимпийский бассейн.

Фото: пресс-служба администрации Омска

С 24 марта в диспетчерскую службу УДХиБ поступило более 230 обращений от омичей с просьбами откачать воду. После установления в регионе теплой погоды снег начал активно таять. Однако промерзшая почва пока не может впитывать влагу. По итогу талую воду убрали более, чем на 40 улицах. Отметим, что на некоторые участки приходилось выезжать дважды.

Фото: пресс-служба администрации Омска

Также бригады дорожников помогают бороться с подтоплениями жителям частного сектора, которые не имеют возможности справиться самостоятельно (ветераны, одинокие пенсионеры, многодетные семьи).

Фото: пресс-служба администрации Омска
«Напомним, территории, прилегающие к индивидуальному жилью, являются зоной ответственности собственников домовладений — именно они должны были самостоятельно позаботиться о вывозе снега со своих участков, об очистке канав на улице, где проживают, заботы по откачке воды тоже ложатся на плечи собственников», — уточнили в городском дорожном управлении.
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#Ксения Карагодина#Омск#Дорожные службы#Дорожные работы#Дорожники#Вода#Подтопление#Новости#Омская область
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