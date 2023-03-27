Время резиновых сапог. Омичам рассказали, как дорожники борются с подтоплениями

С 24 марта в диспетчерскую службу УДХиБ поступило более 230 обращений от омичей с просьбами откачать воду. После установления в регионе теплой погоды снег начал активно таять. Однако промерзшая почва пока не может впитывать влагу. По итогу талую воду убрали более, чем на 40 улицах. Отметим, что на некоторые участки приходилось выезжать дважды.