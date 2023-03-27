В РФ просят обязать банки блокировать списания за онлайн-сервисы по требованию клиент

Чаще всего проблемы возникают с сервисами, предлагающими видео- и аудиоконтент. Причём проблемы возникают и с легальными сервисами и с теми, что работают нелегально. С последними вообще крайне сложно– человек может ввести данные карты и с него будут регулярно списывать деньги.