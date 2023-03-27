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В РФ просят обязать банки блокировать списания за онлайн-сервисы по требованию клиент

27 марта 2023, 10:32
«Общественная потребительская инициатива» направила в ЦБ РФ документ с просьбой обязать банки блокировать списания за онлайн-сервисы, если этого потребует клиент.

Как сообщает газета «Известия», Центробанк рекомендовал кредитным организациям предусмотреть в мобильных приложениях возможность отказаться от любых периодических платежей. При этом в банках отметили, что оформляемые на стороне компаний подписки должны там же и отменяться.

В ОПИ обосновали свою просьбу тем, что онлайн-продажи товаров и услуг растут, этим пользуются и мошенники. При этом есть подписки, подразумевающие продление платежей, от которых невозможно отказаться

«Не сумев отменить платную подписку, плательщик обращается в банк с просьбой прекратить дальнейшие списания средств. Но там вместо аннулирования последующих требований недобросовестного получателя клиенту предлагают перевыпуск карты, чем создают неоправданные сложности и зачастую дополнительные расходы — продолжение списаний», — поясняет глава ОПИ Олег Павлов.

По словам Павлова, «Общественная потребительская инициатива» получает многочисленные жалобы от граждан, сталкивающихся с такой проблемой. Банки не идут навстречу потребителям, предлагая им отказываться от подписок в рамках сервисов, где они были оформлены, хотя через банки это проще.

Чаще всего проблемы возникают с сервисами, предлагающими видео- и аудиоконтент. Причём проблемы возникают и с легальными сервисами и с теми, что работают нелегально. С последними вообще крайне сложно– человек может ввести данные карты и с него будут регулярно списывать деньги.

В Гостями согласились с наличием проблемы. В марте 2022 года депутат-единоросс, координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин предложил законодательно обязать интернет-сервисы, которые работают в стране, предупреждать клиентов о планируемых списаниях. Проект закона по данной инициативе будет вынесен на рассмотрение депутатов в весеннюю сессию.

В банке «Зенит» отмечают, что финансово-кредитные учреждения не имеет оснований прекратить списание денег по подписке по просьбе клиента, так как выступает сторонним лицом в договоренностях между держателем карты и поставщиком услуги. Чтобы деньги не списывались нужно своевременно отказаться от использования платных услуг.

В Центробанке заявили, что запрос ОПИ будет тщательно изучен. Также эксперты регулятора отметили, что подписка на сервис – это абонентский договор, который подпадает под действие закона о защите прав потребителей. В частности это означает, что клиенты могут в одностороннем порядке отказываться от услуг.

Привязка карты к сервису – это заключение с ним определённых отношений. Банки гипотетически могут в эти отношения вмешиваться, однако для этого им нужны большие полномочия, для которых требуются законодательные изменения.

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