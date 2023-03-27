В Омской области на федеральной автотрассе отремонтируют путепровод

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
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Updated Сегодня, 09:58
В Омской области на участке федеральной трассы Р-254 «Иртыш», связывающей Челябинск с Новосибирском через Омск и Курган, запланированы работы по капремонту. Городу55 стало известно о втором этапе работ, в рамках которого предстоит ремонт путепровода.
Ремонтировать будут участок между 821 и 843 километрами дороги на территории Омска и Омского района. Путепровод длиной 121 метр проходит на 825 километре трассы Р-254.
Проект капремонта подготовила компания из Новосибирска ООО «Изыскатель-МТ». Он уже получил положительное заключение от «Главного управления государственной экспертизы». В качестве заказчика работ выступило Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства.
Напомним, что в областном минтрансе в 2023 году анонсировали ремонт четырех крупных участков трасс в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Работы будут проводить в Называевском, Нововаршавском, Таврическом и Тевризском районах.