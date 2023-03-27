В Омской области на федеральной автотрассе отремонтируют путепровод

В Омской области на участке федеральной трассы Р-254 «Иртыш», связывающей Челябинск с Новосибирском через Омск и Курган, запланированы работы по капремонту. Городу55 стало известно о втором этапе работ, в рамках которого предстоит ремонт путепровода.