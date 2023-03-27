В Омской области двухлетний ребенок случайно закрыл маму на балконе

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Сегодня, 27 марта, сотрудники МЧС отправились на помощь женщине, которую случайно закрыл на балконе ее двухлетний сын. Инцидент произошел в Кормиловке. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Омской области.
В два часа дня очевидцы услышали крики женщины с балкона. Местная жительница звала на помощь со 2 этажа трехэтажного дома. Неравнодушные прохожие узнали, что произошло и вызвали МЧС.
По итогу приехали спасатели и вскрыли входную дверь. Спасение закончилось наилучшим образом, мама ребенка не замерзла, а малыш не испугался.