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Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

В Омской области двухлетний ребенок случайно закрыл маму на балконе

27 марта 2023, 14:08
Фото: Город55
Инцидент произошел в Кормиловке.

Сегодня, 27 марта, сотрудники МЧС отправились на помощь женщине, которую случайно закрыл на балконе ее двухлетний сын. Инцидент произошел в Кормиловке. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Омской области.

В два часа дня очевидцы услышали крики женщины с балкона. Местная жительница звала на помощь со 2 этажа трехэтажного дома. Неравнодушные прохожие узнали, что произошло и вызвали МЧС.

По итогу приехали спасатели и вскрыли входную дверь. Спасение закончилось наилучшим образом, мама ребенка не замерзла, а малыш не испугался.

Фото: Главное управление МЧС России по Омской области
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#МЧС#Ксения Карагодина#Спасатели#Дети#Несовершеннолетние дети#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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