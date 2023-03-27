В Омской области двое братьев воровали из магазинов духи и средства личной гигиены

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что оперативники из Тарского района задержали на месте преступления двоих братьев 33 и 35 лет. Младший трижды был судим за разбой.
Мужчины похищали из магазинов алкоголь, парфюм и средства личной гигиены. Выяснилось, что они могут быть причастны к кражам в Марьяновском, Исилькульском, Москаленском и Саргатском районах помимо Тарского. Всего их подозревают в совершении 11 краж с общей суммой ущерба в 230 тыс. рублей.
Братья перемещались по области на автомобиле, в магазинах сначала складывали товары в корзину, а после находили «слепые зоны» видеокамер и перекладывали косметику и парфюм в рюкзак.
Сейчас возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ «Кража», выясняют, к каким из преступлений в области причастны братья. По ходатайству следователя Тарский районный суд избрал мужчинам мерой пресечения заключение под стражу.