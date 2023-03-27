В Омской области двое братьев воровали из магазинов духи и средства личной гигиены

Мужчины похищали из магазинов алкоголь, парфюм и средства личной гигиены. Выяснилось, что они могут быть причастны к кражам в Марьяновском, Исилькульском, Москаленском и Саргатском районах помимо Тарского. Всего их подозревают в совершении 11 краж с общей суммой ущерба в 230 тыс. рублей.