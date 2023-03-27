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Published Сегодня, 10:34

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Updated Сегодня, 10:34

В Омской области двое братьев воровали из магазинов духи и средства личной гигиены

27 марта 2023, 10:34
Фото: 1MI
иллюстрация
Подозреваемых задержали. Жители Омской области «катались» по районам и обворовывали магазины.

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что оперативники из Тарского района задержали на месте преступления двоих братьев 33 и 35 лет. Младший трижды был судим за разбой.

Мужчины похищали из магазинов алкоголь, парфюм и средства личной гигиены. Выяснилось, что они могут быть причастны к кражам в Марьяновском, Исилькульском, Москаленском и Саргатском районах помимо Тарского. Всего их подозревают в совершении 11 краж с общей суммой ущерба в 230 тыс. рублей.

Братья перемещались по области на автомобиле, в магазинах сначала складывали товары в корзину, а после находили «слепые зоны» видеокамер и перекладывали косметику и парфюм в рюкзак.

Сейчас возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ «Кража», выясняют, к каким из преступлений в области причастны братья. По ходатайству следователя Тарский районный суд избрал мужчинам мерой пресечения заключение под стражу.

Омского расхитителя магазинов заключили под стражу по решению суда
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#Происшествия#Уголовное дело#Полиция#Общество#Новости#Омская область#Кража#Магазин#Косметика#Парфюмерия#Дарья Зыкова
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