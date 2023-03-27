В Омской области депутат пожаловался на нападение из-за сборов гуманитарной помощи

Вместе с другими волонтерами он занимается сбором и отправкой гуманитарной помощи в зону СВО. 26 февраля на канале опубликовали скриншоты с записей видеонаблюдения, иллюстрирующие нападение на депутата. Нападавший вышел из автомобиля с предметом в руке, напоминающим нож. Но самого нападения не произошло: Константин успел отойти на безопасную дистанцию. По его словам, нападающему не понравился сам факт сбора гуманитарной помощи для участников спецоперации.