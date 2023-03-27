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В Омской области депутат пожаловался на нападение из-за сборов гуманитарной помощи

27 марта 2023, 06:55
Фото: 1MI
иллюстрация
На Константина Бурова напал человек, которому не понравилось, что депутат собирает гуманитарную помощь для участников СВО.

В телеграм-канале «Помощь нашим Таврическое» депутат Совета Таврического района Константин Буров сообщил о произошедшем зимой нападении.

Вместе с другими волонтерами он занимается сбором и отправкой гуманитарной помощи в зону СВО. 26 февраля на канале опубликовали скриншоты с записей видеонаблюдения, иллюстрирующие нападение на депутата. Нападавший вышел из автомобиля с предметом в руке, напоминающим нож. Но самого нападения не произошло: Константин успел отойти на безопасную дистанцию. По его словам, нападающему не понравился сам факт сбора гуманитарной помощи для участников спецоперации.

Город55 обратился за комментарием в пресс-службу УМВД Омской области, но оперативно получить информацию не удалось.

Фото: скриншот телеграм-канала Помощь нашим Таврическое
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#Дарья Зыкова#Нападение#Жалобы#Соцсети#Сво#Гуманитарная помощь#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Таврический район#Депутат
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