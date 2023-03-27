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Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 12:01

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Выделили более 1 млрд рублей. В Омской области купили 147 квартир для детей-сирот

27 марта 2023, 11:00
Фото: Город55

Омским сиротам купят более 230 квартир в 2023 году

Всего в этом году запланировали купить не менее 234 квартир.

В пресс-службе областного правительства сообщают, что по итогам аукционов заключены госконтракты на покупку 147 квартир для детей-сирот. Из них 115 находятся в Омске.

Жилье начнут выдавать в порядки очереди после приемки и оформления в областную собственность. По итогу в этом году для сирот планируют приобрести не менее 234 квартир.

Отметим, что 48 квартир будут приобретать по договорам инвестирования в строительство. Вдобавок в регионе детям-сиротам на покупку помещений выдают жилищные сертификаты.

Напомним, что на покупку квартир потратят более 1.018 млрд рублей.

Для омских детей-сирот с начала года оформили в собственность 144 квартиры
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#Ксения Карагодина#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Квартира#Квартиры#Сироты#Дети-сироты#Дети
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