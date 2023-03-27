Выделили более 1 млрд рублей. В Омской области купили 147 квартир для детей-сирот

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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Updated Сегодня, 12:01
В пресс-службе областного правительства сообщают, что по итогам аукционов заключены госконтракты на покупку 147 квартир для детей-сирот. Из них 115 находятся в Омске.
Жилье начнут выдавать в порядки очереди после приемки и оформления в областную собственность. По итогу в этом году для сирот планируют приобрести не менее 234 квартир.
Отметим, что 48 квартир будут приобретать по договорам инвестирования в строительство. Вдобавок в регионе детям-сиротам на покупку помещений выдают жилищные сертификаты.
Напомним, что на покупку квартир потратят более 1.018 млрд рублей.