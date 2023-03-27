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Published Сегодня, 06:30

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Updated Сегодня, 06:43

В Омске за прошедшие выходные на дорогах поймали 20 пьяных водителей

27 марта 2023, 06:30
Фото: Госавтоинспекция Омской области
Скриншот
11 автомобилистов управляли машиной без прав.

В минувшие выходные на дорогах Омска поймали 20 пьяных водителей. В городе прошел профилактический рейд «Трезвость», сообщили в Госавтоинспекции Омской области.

«За 2,5 месяца текущего года на территории города Омска зарегистрировано 9 ДТП с участием нетрезвых водителей. В связи с чем проводится оперативно-профилактическое мероприятие „Трезвость“, целью которого является профилактика ДТП», — рассказали полицейские.

Также во время рейда пресечено более 200 нарушений ПДД. Одиннадцать водителей управляли автомобилем без прав, шесть машин отправили на штрафстоянку.

Сотрудники Госавтониспекции просят омичей проявлять гражданскую позицию и сообщать о нетрезвых водителях в полицию.

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#Евгений Игишев#Пьяный водитель#Пьяный за рулем#ГИБДД#Госавтоинспекция#Лишение прав#Происшествия#Город#Омск#Видео
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