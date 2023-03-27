Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:25

Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

В Омске юноша переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса «Лады»

27 марта 2023, 05:25
Фото: УМВД Омской области
18-летнего омича доставили в больницу.

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что вчера вечером на ул. Бульварной сбили пешехода. Сведения о происшествии поступили в Госавтоинспекцию в 18:40.

На месте аварии полицейские выяснили, что 38-летний водитель «Лады Гранты» сбил 18-летнего юношу. Автомобиль двигался со стороны ул. Маршала Жукова по ул. Бульварной. Около дома № 2 А юноша переходил проезжую часть в неположенном месте и попал под колеса.

В результате аварии юноша попал в больницу. Полицией инициирована проверка, призванная установить все причины и обстоятельства случившегося.

В Амурском поселке Омска 17-летний подросток попал в больницу в результате ДТП
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#ДТП#Пешеход#Общество#Город#Происшествия#Дороги#Новости#Омск#Авария
Подпишитесь
Убийство пенсионерки и сына, возможная отставка Буркова, бешенство в Омской области
Вчера, 11:08
При заморозках прокат поставят на паузу. В Омске стартовал сезон самокатов
Сегодня, 07:05
Исследователи: омичи получают на 40% больше, чем жители сел и деревень в области
Сегодня, 03:16
Новый очаг бешенства обнаружили в Омской области
Сегодня, 11:46
В Омской области депутат пожаловался на нападение из-за сборов гуманитарной помощи
Сегодня, 06:55
Темури Латария продал свою «Надежду»
Сегодня, 07:20