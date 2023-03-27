В Омске юноша переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса «Лады»

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что вчера вечером на ул. Бульварной сбили пешехода. Сведения о происшествии поступили в Госавтоинспекцию в 18:40.
На месте аварии полицейские выяснили, что 38-летний водитель «Лады Гранты» сбил 18-летнего юношу. Автомобиль двигался со стороны ул. Маршала Жукова по ул. Бульварной. Около дома № 2 А юноша переходил проезжую часть в неположенном месте и попал под колеса.
В результате аварии юноша попал в больницу. Полицией инициирована проверка, призванная установить все причины и обстоятельства случившегося.