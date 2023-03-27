В Омске собирались полностью перекрыть Ленинградский мост на время ремонта

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Сергей Шелест в интервью для эфира «Вести Омск» сообщил, что Ленинградский мост изначально собирались перекрыть полностью, но пошли на компромисс: срок ремонта немного продлили, но оставили мост «живым».
Мэр, чтобы объяснить сроки, сравнил капитальный ремонт моста с вынашиванием ребенка:
«Допустим, есть желание, чтобы родили ребенка не за 9 месяцев, а за 3-4 месяца. Точно так же у строителей. Если есть срок: набрать столько-то бетона, то никуда уже не денешься. Если пойдешь раньше, получишь результат потом непонятно какой. Поэтому все идет согласно технологии. Изначально планировалось закрыть мост полностью. Тогда бы у нас город вообще бы в коллапсе оказался. Была возможность сократить немного срок ремонта, но мы пошли по компромиссному пути», — прокомментировал Сергей Шелест.
Напомним, омичам стали доступны трансляции с камер, позволяющие в режиме реального времени наблюдать за ремонтом Ленинградского моста.