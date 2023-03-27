Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:47

Published Сегодня, 07:47

Modified Сегодня, 07:47

Updated Сегодня, 07:47

В Омске собирались полностью перекрыть Ленинградский мост на время ремонта

27 марта 2023, 07:47
Фото: Город55
иллюстрация
Две полосы оставили в качестве компромисса.

Сергей Шелест в интервью для эфира «Вести Омск» сообщил, что Ленинградский мост изначально собирались перекрыть полностью, но пошли на компромисс: срок ремонта немного продлили, но оставили мост «живым».

Мэр, чтобы объяснить сроки, сравнил капитальный ремонт моста с вынашиванием ребенка:

«Допустим, есть желание, чтобы родили ребенка не за 9 месяцев, а за 3-4 месяца. Точно так же у строителей. Если есть срок: набрать столько-то бетона, то никуда уже не денешься. Если пойдешь раньше, получишь результат потом непонятно какой. Поэтому все идет согласно технологии. Изначально планировалось закрыть мост полностью. Тогда бы у нас город вообще бы в коллапсе оказался. Была возможность сократить немного срок ремонта, но мы пошли по компромиссному пути», — прокомментировал Сергей Шелест.

Напомним, омичам стали доступны трансляции с камер, позволяющие в режиме реального времени наблюдать за ремонтом Ленинградского моста.

Омичам показали, как следить за ремонтом Ленинградского моста
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Омск#Ремонт моста#Мэр Омска#Ленинградский мост#Дороги#Капитальный ремонт#Общество#Город#Строительство#Новости#Сергей шелест
Подпишитесь
Убийство пенсионерки и сына, возможная отставка Буркова, бешенство в Омской области
Вчера, 11:08
При заморозках прокат поставят на паузу. В Омске стартовал сезон самокатов
Сегодня, 07:05
Исследователи: омичи получают на 40% больше, чем жители сел и деревень в области
Сегодня, 03:16
Новый очаг бешенства обнаружили в Омской области
Сегодня, 11:46
В Омской области депутат пожаловался на нападение из-за сборов гуманитарной помощи
Сегодня, 06:55
Темури Латария продал свою «Надежду»
Сегодня, 07:20