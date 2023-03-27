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Posted Сегодня, 13:37

Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

В Омске нашли инвестора для комплексной застройки территории в «Амуре»

27 марта 2023, 13:37
Фото: Город55
Договор заключат на 10 лет.

В департаменте архитектуры и градостроительства омской мэрии сообщили, что победителем аукциона на комплексное развитие незастроенной территории в районе улицы 21-й Амурской стало ООО «Завод строительных конструкций № 1».

Вышло так, что предприятие стало единственным участником торгов, поэтому контракт будут заключать по начальной цене — 105,2 млн рублей. Инвестор уже внес задаток в размере 52,6 млн рублей. В ближайшее время будет заключен договор на 10 лет.

Напомним, что по условиям договора, застройщик в первую очередь сдает 770 квартир общей площадью 27 380 квадратных метров. Вдобавок на территории появятся детсады, школы, площадка для выгула и дрессировки собак, крытый BMX-велодром.

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#Ксения Карагодина#Аукцион#Земля#Территория#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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