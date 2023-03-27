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В Называевске Омской области готовятся к капремонту поликлиники

27 марта 2023, 06:54
Фото: 1MI
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Подготовкой проектной документации занималась компания из Хабаровска.

В Омской области собираются капитально отремонтировать еще одно медучреждение. Речь идет о здании поликлиники Называевской ЦРБ, расположенной на улице Мира, 56.

Городу55 стало известно, что проект уже получил положительное заключение экспертизы от АО «Государственная экспертиза Омской области». Его разработкой занималась компания из Хабаровска — ООО «Проектсервисстрой». Фирму зарегистрировали еще в 2010 году, с этого времени ее директором является Людмила Перова. Согласно данным открытых источников, прибыль ООО в 2021 году составила всего 32 тысячи рублей.

Напомним, что в этом году на ремонт медицинских учреждений в Омской области выделили более 787 миллионов рублей. Обновить решили 24 городские поликлиники и 70 объектов в районах. В этом материале мы подробно рассказывали о подрядчиках, которые уже получили контракты от омского минздрава.

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#Юлия Истомина#Больница#Капитальный ремонт#Минздрав Омской области#Минздрав#Поликлиника#Проект#Новости#Омская область
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