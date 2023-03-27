В Называевске Омской области готовятся к капремонту поликлиники

Напомним, что в этом году на ремонт медицинских учреждений в Омской области выделили более 787 миллионов рублей. Обновить решили 24 городские поликлиники и 70 объектов в районах. В этом материале мы подробно рассказывали о подрядчиках, которые уже получили контракты от омского минздрава.