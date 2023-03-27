В Амурской области мужчина убил малолетнего сына и нанес ножевые ранения жене

Инцидент произошел в воскресенье, 26 марта, и был обнаружен, когда 10-месячный ребенок был доставлен в областную клиническую больницу с черепно-мозговой травмой, пишет ФедералПресс. Медики не смогли спасти ребенка, а также была доставлена его мать с ножевыми ранениями. Ее состояние оценивается как тяжелое. Отец семейства был задержан и находится в изоляторе временного содержания. Ведется расследование дела по фактам убийства малолетнего и покушения на жизнь матери. Следственные органы проводят осмотр места происшествия и допрашивают свидетелей.