Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:10

Published Сегодня, 09:10

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

В Амурской области мужчина убил малолетнего сына и нанес ножевые ранения жене

27 марта 2023, 09:10
В Амурской области 32-летний мужчина убил своего малолетнего сына и нанес ножевые ранения своей жене, по данным регионального управления Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел в воскресенье, 26 марта, и был обнаружен, когда 10-месячный ребенок был доставлен в областную клиническую больницу с черепно-мозговой травмой, пишет ФедералПресс. Медики не смогли спасти ребенка, а также была доставлена его мать с ножевыми ранениями. Ее состояние оценивается как тяжелое. Отец семейства был задержан и находится в изоляторе временного содержания. Ведется расследование дела по фактам убийства малолетнего и покушения на жизнь матери. Следственные органы проводят осмотр места происшествия и допрашивают свидетелей.

Подпишитесь
Убийство пенсионерки и сына, возможная отставка Буркова, бешенство в Омской области
Вчера, 11:08
При заморозках прокат поставят на паузу. В Омске стартовал сезон самокатов
Сегодня, 07:05
Исследователи: омичи получают на 40% больше, чем жители сел и деревень в области
Сегодня, 03:16
Новый очаг бешенства обнаружили в Омской области
Сегодня, 11:46
В Омской области депутат пожаловался на нападение из-за сборов гуманитарной помощи
Сегодня, 06:55
Темури Латария продал свою «Надежду»
Сегодня, 07:20