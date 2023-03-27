В Амурском поселке Омска 17-летний подросток попал в больницу в результате ДТП

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Published Сегодня, 02:42
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Вчера, 26 марта, в Амурском поселке в 17.35 произошло ДТП с пострадавшими. Авария случилась в районе перекрестка улиц Сыропятская и 6-я Восточная.
По предварительной информации сотрудников ГИБДД, автомобиль «Мицубиси» врезался в мотоцикл «Мотолэнд». При столкновении пострадал 17-летний мотоциклист. Молодому человеку потребовалась помощь медиков.
В ходе проверки сотрудники установят обстоятельства и причины аварии.