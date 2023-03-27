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Posted Сегодня, 02:42

Published Сегодня, 02:42

Modified Сегодня, 03:53

Updated Сегодня, 03:53

В Амурском поселке Омска 17-летний подросток попал в больницу в результате ДТП

27 марта 2023, 02:42
Фото: 1MI
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Авария произошла в воскресенье вечером.

Вчера, 26 марта, в Амурском поселке в 17.35 произошло ДТП с пострадавшими. Авария случилась в районе перекрестка улиц Сыропятская и 6-я Восточная.

По предварительной информации сотрудников ГИБДД, автомобиль «Мицубиси» врезался в мотоцикл «Мотолэнд». При столкновении пострадал 17-летний мотоциклист. Молодому человеку потребовалась помощь медиков.

В ходе проверки сотрудники установят обстоятельства и причины аварии.

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#Авария#ДТП с пострадавшими#Мотоцикл#Больница#ГИБДД#Общество#Новости#Омск#Юлия Истомина
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