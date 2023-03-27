Терапевт Чиркова рассказала о трех самых вредных продуктах для желудка

Крепкие спиртные напитки могут привести к ожогам слизистой оболочки, подчеркнула Чиркова. Также, по ее словам, сладкая еда способна вызвать брожение и вздутие живота, замедлять пищеварение, а сладкая газировка тем более вредна, потому что пузырьки углекислого газ дополнительно способствуют этим процессам.