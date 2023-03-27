Терапевт Чиркова рассказала о трех самых вредных продуктах для желудка

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Как сообщает NEWS.ru, врач уточнила, что жирном мясе есть много канцерогенов и других вредных веществ, которые препятствуют усвоению продуктов в желудке. Жареное, копченое мясо и колбасы также мешают процессу пищеварения и раздражают слизистую.
Крепкие спиртные напитки могут привести к ожогам слизистой оболочки, подчеркнула Чиркова. Также, по ее словам, сладкая еда способна вызвать брожение и вздутие живота, замедлять пищеварение, а сладкая газировка тем более вредна, потому что пузырьки углекислого газ дополнительно способствуют этим процессам.