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Терапевт Чиркова рассказала о трех самых вредных продуктах для желудка

27 марта 2023, 12:30
Терапевт Ольга Чиркова рассказала, что больше всего желудку вредят несколько продуктов: жареное и копченое мясо, крепкий алкоголь и сладкие продукты, особенно газированная вода.

Как сообщает NEWS.ru, врач уточнила, что жирном мясе есть много канцерогенов и других вредных веществ, которые препятствуют усвоению продуктов в желудке. Жареное, копченое мясо и колбасы также мешают процессу пищеварения и раздражают слизистую.

Крепкие спиртные напитки могут привести к ожогам слизистой оболочки, подчеркнула Чиркова. Также, по ее словам, сладкая еда способна вызвать брожение и вздутие живота, замедлять пищеварение, а сладкая газировка тем более вредна, потому что пузырьки углекислого газ дополнительно способствуют этим процессам.

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