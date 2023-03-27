Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:33

Published Сегодня, 17:33

Modified Сегодня, 17:33

Updated Сегодня, 17:33

Строительство жилья зашло в тупик из-за отсутствия спроса

27 марта 2023, 17:33
Банк России рассматривает возможность коррекции процентных ставок по кредитам на жилье, поскольку текущая ситуация со ставками негативно влияет на рынок.

Как пишет Infox со ссылкой на «Российскую газету», в правительстве недовольны темпами выдачи ипотечных кредитов, которые снижаются на фоне роста стоимости жилья, сопровождаемого падением спроса. В Центробанке негативные тенденции на рынке связывают в том числе с ростом числа схем так называемой «дешевой ипотеки»: эти схемы и провоцируют накрутку цен на недвижимость. Озабоченность текущей ситуацией со стороны чиновников экономисты объясняют прежде всего соображениями поддержки бюджета. Что же до застройщиков, они столкнулись с проблемой невозможности выбора между решением поднимать цены на жилье при подорожании строительных материалов и падении спроса и решением продолжать строить себе в убыток. Известно, что многие строительные компании уже вынуждены выводить деньги из строительства.

Подпишитесь
Признался в содеянном. В Омске заключили под стражу убийцу пенсионерки и ее сына
Сегодня, 12:32
При заморозках прокат поставят на паузу. В Омске стартовал сезон самокатов
Сегодня, 07:05
Жителям Омской области не ответили, что делать с отсутствием питьевой воды
Сегодня, 12:15
Новый очаг бешенства обнаружили в Омской области
Сегодня, 11:46
В Омской области депутат пожаловался на нападение из-за сборов гуманитарной помощи
Сегодня, 06:55
Темури Латария продал свою «Надежду»
Сегодня, 07:20