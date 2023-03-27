Строительство жилья зашло в тупик из-за отсутствия спроса

Как пишет Infox со ссылкой на «Российскую газету», в правительстве недовольны темпами выдачи ипотечных кредитов, которые снижаются на фоне роста стоимости жилья, сопровождаемого падением спроса. В Центробанке негативные тенденции на рынке связывают в том числе с ростом числа схем так называемой «дешевой ипотеки»: эти схемы и провоцируют накрутку цен на недвижимость. Озабоченность текущей ситуацией со стороны чиновников экономисты объясняют прежде всего соображениями поддержки бюджета. Что же до застройщиков, они столкнулись с проблемой невозможности выбора между решением поднимать цены на жилье при подорожании строительных материалов и падении спроса и решением продолжать строить себе в убыток. Известно, что многие строительные компании уже вынуждены выводить деньги из строительства.