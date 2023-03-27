Шесть сигналов переизбытка сладкого, по словам специалиста по питанию

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Эту информацию сообщает британская газета The Sun со ссылкой на Хиллард.
Как пишет газета “Известия”, первым сигналом для снижения потребления сахара является постоянное ощущение голода. Как объяснила диетолог, частое употребление сладостей может вызвать повышенный уровень голода и желание есть больше сладкого.
Организм быстро привыкает к сахару, что вызывает резкий скачок инсулина в крови. Быстрые углеводы могут также влиять на гормоны, которые вызывают чувство голода.
Другие сигналы, свидетельствующие о переизбытке сладкого, включают изменения настроения, проблемы со сном, апатию и усталость. В некоторых случаях употребление большого количества сладостей может привести к проблемам с кожей и работой кишечника.
Хиллард также предупредила, что сахар может раздражать кишечник и уничтожать полезные бактерии в желудке.