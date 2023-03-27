Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:42

Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:42

Updated Сегодня, 14:42

«Русагротранс»: Перевозить зерно в порты Черного и Азовского морей станет дешевле

27 марта 2023, 14:42
Фото: pxhere
В компании «Русагротранс», являющейся частью «Деметра-Холдинга», заявили о планирующемся снижении некоторых тарифов со второго квартала. Дешевле на 15 процентов станет маршрутная перевозка зерна в порты Азово-Черноморского бассейна.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании, в связи с новыми условиями тарификации не должны вырасти расходы грузоотправителей. Но это поможет экспортировать рекордный объем зерновых. Чтобы оптимизировать оборачиваемость подвижного состава, компания объявила о новом дифференцированном подходе к тарифообразованию, пишет 1prime.ru. Речь о портах Азово-Черноморского бассейна, куда пойдут повагонные, групповые и маршрутные отправки.

По его словам, только за счет маршрутизации сегодня можно обеспечить нормативные сроки доставки груза.

«Русагротранс», как и раньше, когда шла подготовка к зерновому сезону 2022–2023 годов, предложил клиентам пойти на заключение сервисных соглашений с гарантированными объемами перевозок и их фиксированной стоимостью на сезон. При этом они будут стоить дешевле, чем аналогичные перевозки на спотовом рынке.

Свои тарифы «Русагространс» устанавливает в соответствии с утвержденными тарифами АО «РЖД», инфляционными и операционными издержками.

В этом году платежи за инфраструктуру РЖД выросли на 22 процента. А это больше половины тарифа на грузоперевозку. Уровень общей инфляции вырос на 11,9 процента. Ремонтировать и содержать технику за последний год стало почти в два раза дороже, новые вагоны подорожали на четверть. В то же время можно было наблюдать значительное ухудшение ситуации с оборачиваемостью вагонов по сети РЖД. Она в некоторых направлениях стала меньше в полтора раза. Сказались и простои вагонов под погрузкой у клиентов.

В «Русагротрансе» понимают, насколько важно обеспечить перевозки аграрных грузов. Особенно это касается нынешнего высокого сезона. Поэтому там есть готовность конструктивно обсуждать вопросы тарифообразования и искать компромиссы, чтобы АПК мог решать свои первостепенные задачи.

В то же время Союзом экспортеров зерна в связи с ростом транспортных издержек и дефицитом вагонов-хопперов, в которых перевозится зерно, готовится консолидированная заявка на покупку подвижного состава в 2023–2025 годах.

Подпишитесь
Признался в содеянном. В Омске заключили под стражу убийцу пенсионерки и ее сына
Сегодня, 12:32
При заморозках прокат поставят на паузу. В Омске стартовал сезон самокатов
Сегодня, 07:05
Жителям Омской области не ответили, что делать с отсутствием питьевой воды
Сегодня, 12:15
Новый очаг бешенства обнаружили в Омской области
Сегодня, 11:46
В Омской области депутат пожаловался на нападение из-за сборов гуманитарной помощи
Сегодня, 06:55
Темури Латария продал свою «Надежду»
Сегодня, 07:20