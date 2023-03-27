«Русагротранс»: Перевозить зерно в порты Черного и Азовского морей станет дешевле

В этом году платежи за инфраструктуру РЖД выросли на 22 процента. А это больше половины тарифа на грузоперевозку. Уровень общей инфляции вырос на 11,9 процента. Ремонтировать и содержать технику за последний год стало почти в два раза дороже, новые вагоны подорожали на четверть. В то же время можно было наблюдать значительное ухудшение ситуации с оборачиваемостью вагонов по сети РЖД. Она в некоторых направлениях стала меньше в полтора раза. Сказались и простои вагонов под погрузкой у клиентов.