«Русагротранс»: Перевозить зерно в порты Черного и Азовского морей станет дешевле

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании, в связи с новыми условиями тарификации не должны вырасти расходы грузоотправителей. Но это поможет экспортировать рекордный объем зерновых. Чтобы оптимизировать оборачиваемость подвижного состава, компания объявила о новом дифференцированном подходе к тарифообразованию, пишет 1prime.ru. Речь о портах Азово-Черноморского бассейна, куда пойдут повагонные, групповые и маршрутные отправки.
По его словам, только за счет маршрутизации сегодня можно обеспечить нормативные сроки доставки груза.
«Русагротранс», как и раньше, когда шла подготовка к зерновому сезону 2022–2023 годов, предложил клиентам пойти на заключение сервисных соглашений с гарантированными объемами перевозок и их фиксированной стоимостью на сезон. При этом они будут стоить дешевле, чем аналогичные перевозки на спотовом рынке.
Свои тарифы «Русагространс» устанавливает в соответствии с утвержденными тарифами АО «РЖД», инфляционными и операционными издержками.
В этом году платежи за инфраструктуру РЖД выросли на 22 процента. А это больше половины тарифа на грузоперевозку. Уровень общей инфляции вырос на 11,9 процента. Ремонтировать и содержать технику за последний год стало почти в два раза дороже, новые вагоны подорожали на четверть. В то же время можно было наблюдать значительное ухудшение ситуации с оборачиваемостью вагонов по сети РЖД. Она в некоторых направлениях стала меньше в полтора раза. Сказались и простои вагонов под погрузкой у клиентов.
В «Русагротрансе» понимают, насколько важно обеспечить перевозки аграрных грузов. Особенно это касается нынешнего высокого сезона. Поэтому там есть готовность конструктивно обсуждать вопросы тарифообразования и искать компромиссы, чтобы АПК мог решать свои первостепенные задачи.
В то же время Союзом экспортеров зерна в связи с ростом транспортных издержек и дефицитом вагонов-хопперов, в которых перевозится зерно, готовится консолидированная заявка на покупку подвижного состава в 2023–2025 годах.