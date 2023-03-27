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Рано радоваться весне. Март попрощается с омичами снегом и минусовой температурой

27 марта 2023, 09:00
Фото: 1MI
иллюстрация

На Омскую область идет морозная погода с усилением ветра и осадками

В ближайшие дни омичам предстоит встреча с «февралем». Синоптики пообещали существенное похолодание и сильный ветер.

Пресс-служба Обь-Иртышского УГМС сообщила, что сразу после «жары» омичей ждет серьезное похолодание.

В ночь перед 28 марта температуру обещают от -1 до +4, а на день — от +8 до +13. Ветер сохранится юго-западный, но днем порывы усилятся до 16 м/с в отдельных районах. В среднем же скорость ветра будет 7-12 м/с.

На ночь перед 29 марта по прогнозу температура воздуха так же, как и во вторник, будет от -1 до +4, но с тенденцией к похолоданию. Днем в среду почти не потеплеет с ночи — только местами до +9. Пойдет снег с дождем. Ветер сменит направление на северо-западный и северный, «продувать» будет на скорости 9-14 м/с, а в отдельных районах — до 18 м/с.

Ночь перед 30 марта обещают морозную — до -15 градусов при прояснении облаков. В целом по региону ожидают от -5 до -10 градусов, почти без осадков. Ветер тоже поутихнет до 4-9 м/с. На день в четверг по прогнозу от -2 до +3 градусов.

Фото: Обь-Иртышское УГМС
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#Дарья Зыкова#Омск#Погода в марте#Похолодание#Ветер#Гололед#Обь-Иртышское УГМС#Снег#Весна#Новости#Омская область
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