Рано радоваться весне. Март попрощается с омичами снегом и минусовой температурой

На ночь перед 29 марта по прогнозу температура воздуха так же, как и во вторник, будет от -1 до +4, но с тенденцией к похолоданию. Днем в среду почти не потеплеет с ночи — только местами до +9. Пойдет снег с дождем. Ветер сменит направление на северо-западный и северный, «продувать» будет на скорости 9-14 м/с, а в отдельных районах — до 18 м/с.