Признался в содеянном. В Омске заключили под стражу убийцу пенсионерки и ее сына

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
СУ СК РФ по Омской области сообщает, что сегодня, 27 марта, Куйбышевский районный суд удовлетворил ходатайство органов следствия и заключил под стражу 37-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве пенсионерки и ее сына.
Обвиняемый заключен под стражу на 2 месяца.
«Участвующий в судебном заседании прокурор выступил с заключением о целесообразности избрания указанному лицу меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку он может скрыться от следствия, оказать влияние на свидетелей, а также иным образом воспрепятствовать правосудию» — уточнили в прокуратуре.
Напомним, что мужчина убил и ограбил бывших соседей. Ночью 15 марта 2023 года он пробрался в дом, где выстрелил в голову 85-летней пенсионерки и ее 57-летнего сына. После чего спрятал в погреб их тела, смыл кровь и сбежал с телевизором.
В полицию с заявлением об исчезновении обратилась родственница убитых. Злоумышленника удалось найти по видеозаписям с камер наблюдения, на допросе он признался в содеянном. Также обнаружены украденный телевизор и орудие преступления.
Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле прокуратуры.