Признался в содеянном. В Омске заключили под стражу убийцу пенсионерки и ее сына

Напомним, что мужчина убил и ограбил бывших соседей. Ночью 15 марта 2023 года он пробрался в дом, где выстрелил в голову 85-летней пенсионерки и ее 57-летнего сына. После чего спрятал в погреб их тела, смыл кровь и сбежал с телевизором.