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Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

Признался в содеянном. В Омске заключили под стражу убийцу пенсионерки и ее сына

27 марта 2023, 12:32
Фото: Город55

Суд арестовал предполагаемого убийцу пенсионерки и ее сына в Омске

Обвиняемый заключен под стражу на 2 месяца.

СУ СК РФ по Омской области сообщает, что сегодня, 27 марта, Куйбышевский районный суд удовлетворил ходатайство органов следствия и заключил под стражу 37-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве пенсионерки и ее сына.

Обвиняемый заключен под стражу на 2 месяца.

«Участвующий в судебном заседании прокурор выступил с заключением о целесообразности избрания указанному лицу меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку он может скрыться от следствия, оказать влияние на свидетелей, а также иным образом воспрепятствовать правосудию» — уточнили в прокуратуре.

Напомним, что мужчина убил и ограбил бывших соседей. Ночью 15 марта 2023 года он пробрался в дом, где выстрелил в голову 85-летней пенсионерки и ее 57-летнего сына. После чего спрятал в погреб их тела, смыл кровь и сбежал с телевизором.

В полицию с заявлением об исчезновении обратилась родственница убитых. Злоумышленника удалось найти по видеозаписям с камер наблюдения, на допросе он признался в содеянном. Также обнаружены украденный телевизор и орудие преступления.

Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле прокуратуры.

Подозреваемый в убийстве пенсионерки и сына омич был под наркотой
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#Ксения Карагодина#Убийца#Убийство#Прокуратура#Смерть#Общество#Город#Происшествия#Уголовное дело#Суд#Новости#Омск#Омская область
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