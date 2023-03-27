Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
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Updated Сегодня, 07:19
В Омске вчера, 26 марта, заработала аренда самокатов. Жители города заметили на улицах станции проката компании Whoosh. Погода этой весной преподносит сюрпризы, что вносит свои коррективы в работу кикшеринга, рассказал Городу55 пресс-секретарь организации Денис Балакирев.
«Мы внимательно следим за погодой. Если будут заморозки или сильные осадки, поставим самокаты на паузу. Они останутся на улицах, но будут временно недоступны для аренды. Информация об этом появится в приложении»
В компании добавили, что в нынешнем сезоне на улицах Омска появится 1600 самокатов, что на 50% больше, чем в прошлом году.
В прошлом году, между организацией и администрацией города возникали разногласия. В частности, чиновники посчитали, что парковочные места для самокатов мешают пассажирам на остановках, а также создают трудности для пешеходов и мам с колясками.
«В конце мая 2022 года было подписано соглашение о сотрудничестве между ООО „Вуш“ и Администрацией города, в соответствии с которым места парковки самокатов должны предоставляться исключительно за плату, а компания обязалась контролировать порядок размещения своих самокатов, не размещать их в местах интенсивного пешеходного трафика, в местах проведения праздничных массовых мероприятий, соблюдать скоростной режим и режим полного ограничения движения на территориях, определенных мэрией», — сообщили в департаменте городской экономической политики.
В этом году все договоренности между кикшеринговой компанией и мэрией остаются в силе.
Ранее Город55 сообщал, что с 1 марта вступили в силу изменения в ПДД, касающиеся кикшеринга. Омичи на самокатах, моноколесах и гироскутерах теперь полноправные участники дорожного движения: