Пострадал ребенок. В Омске на развязке у моста женщина на BMW въехала в Renault

Сотрудники полиции установили, что 26-летняя женщина за рулем BMW X5, не выдержав безопасную дистанцию, въехала в автомобиль Renault Logan на развязке у Ленинградского моста, около дома № 109 по ул. Суворова. За рулем Renault был 40-летний мужчина, он вез ребенка — 8-летнюю девочку. Несмотря на то, что пассажирка находилась в специальном детском кресле, ей в результате аварии потребовалась медицинская помощь.