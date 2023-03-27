Пострадал ребенок. В Омске на развязке у моста женщина на BMW въехала в Renault

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области сообщила, что вчера в 17:40 в ведомство поступили сведения о происшествии на дороге с пострадавшими.
Сотрудники полиции установили, что 26-летняя женщина за рулем BMW X5, не выдержав безопасную дистанцию, въехала в автомобиль Renault Logan на развязке у Ленинградского моста, около дома № 109 по ул. Суворова. За рулем Renault был 40-летний мужчина, он вез ребенка — 8-летнюю девочку. Несмотря на то, что пассажирка находилась в специальном детском кресле, ей в результате аварии потребовалась медицинская помощь.
В полиции устанавливают все причины и обстоятельства аварии. Напомним, за прошедшие выходные сотрудники ГИБДД остановили на дорогах Омска 20 нетрезвых водителей.