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Пострадал ребенок. В Омске на развязке у моста женщина на BMW въехала в Renault

27 марта 2023, 08:18
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске рядом с Ленинградским мостом произошла авария с участием ребенка

8-летней девочке понадобилась помощь медиков.

Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области сообщила, что вчера в 17:40 в ведомство поступили сведения о происшествии на дороге с пострадавшими.

Сотрудники полиции установили, что 26-летняя женщина за рулем BMW X5, не выдержав безопасную дистанцию, въехала в автомобиль Renault Logan на развязке у Ленинградского моста, около дома № 109 по ул. Суворова. За рулем Renault был 40-летний мужчина, он вез ребенка — 8-летнюю девочку. Несмотря на то, что пассажирка находилась в специальном детском кресле, ей в результате аварии потребовалась медицинская помощь.

В полиции устанавливают все причины и обстоятельства аварии. Напомним, за прошедшие выходные сотрудники ГИБДД остановили на дорогах Омска 20 нетрезвых водителей.

В Омске за прошедшие выходные на дорогах поймали 20 пьяных водителей
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#Дарья Зыкова#Омск#Дети#ДТП#Авария#Ленинградский мост#Дороги#Детское кресло#Общество#Город#Происшествия#Новости
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