Полиция с помощью водометов вытесняет протестующих с шоссе Аялон в Тель-Авиве

Отмечается, что полиция использует тяжелую технику и водометы, чтобы подавить беспорядки на центральной магистрали, которая была заблокирована в течение пяти часов. В ответ на действия полиции, некоторые активисты кидают в сотрудников бутылки с водой, в то время как они в свою очередь толкают и выбрасывают людей на землю. Правоохранители призывают всех протестующих разойтись и прекратить незаконные действия, пишет ФедералПресс.