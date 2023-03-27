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Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Полиция с помощью водометов вытесняет протестующих с шоссе Аялон в Тель-Авиве

27 марта 2023, 09:32
По данным издания Times of Israel, сотрудники правоохранительных органов выстраиваются в линию, чтобы вытеснить десятки протестующих с шоссе Аялон в Тель-Авиве.

Отмечается, что полиция использует тяжелую технику и водометы, чтобы подавить беспорядки на центральной магистрали, которая была заблокирована в течение пяти часов. В ответ на действия полиции, некоторые активисты кидают в сотрудников бутылки с водой, в то время как они в свою очередь толкают и выбрасывают людей на землю. Правоохранители призывают всех протестующих разойтись и прекратить незаконные действия, пишет ФедералПресс.



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