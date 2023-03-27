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Posted Сегодня, 14:13

Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

Политик из Франции прокомментировал новый пакет санкций против РФ

27 марта 2023, 14:13
Французский политик Франсуа Асселино назвал нескончаемой шуткой новый одиннадцатый пакет санкций против Российской Федерации.

По сообщению телеканала 360tv.ru, Асселино заявил, что подготовка нового пакета санкций против России доказала, что предыдущие ограничения не сработали.

Новый пакет предполагает ограничения против ряда стран Центральной Азии, которые, по мнению западных политиков, помогают Российской Федерации обходить предыдущие санкции. В том числе некоторые государства подозревают в реэкспорте бытовой техники и транспортных средств.

#Политика
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