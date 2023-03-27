Политик из Франции прокомментировал новый пакет санкций против РФ

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
По сообщению телеканала 360tv.ru, Асселино заявил, что подготовка нового пакета санкций против России доказала, что предыдущие ограничения не сработали.
Новый пакет предполагает ограничения против ряда стран Центральной Азии, которые, по мнению западных политиков, помогают Российской Федерации обходить предыдущие санкции. В том числе некоторые государства подозревают в реэкспорте бытовой техники и транспортных средств.