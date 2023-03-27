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Posted Сегодня, 09:29

Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Петербургская школьница отравилась наркотическим веществом

27 марта 2023, 09:29
В Санкт-Петербурге госпитализировали шестнадцатилетнюю школьницу. По словам медиков, девушка отравилась наркотическим веществом.

Неотложку вызвал знакомый девушки, передает Общественная служба новостей со ссылкой на местные СМИ. Правоохранители выяснили, что на момент отравления школьница находилась у него в гостях. Сейчас пострадавшая в тяжелом состоянии. Пока не установлено, каким именно наркотическим веществом отравилась девушка.

В настоящее время с приятелем девушки работают сотрудники правоохранительных органов. Они выясняют причины и детали происшедшего.

Сообщается, что семья пострадавшей является благополучной и не состоит на профилактическом учете.

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