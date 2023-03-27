Петербургская школьница отравилась наркотическим веществом

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Неотложку вызвал знакомый девушки, передает Общественная служба новостей со ссылкой на местные СМИ. Правоохранители выяснили, что на момент отравления школьница находилась у него в гостях. Сейчас пострадавшая в тяжелом состоянии. Пока не установлено, каким именно наркотическим веществом отравилась девушка.
В настоящее время с приятелем девушки работают сотрудники правоохранительных органов. Они выясняют причины и детали происшедшего.
Сообщается, что семья пострадавшей является благополучной и не состоит на профилактическом учете.