Петербургская школьница отравилась наркотическим веществом

Неотложку вызвал знакомый девушки, передает Общественная служба новостей со ссылкой на местные СМИ. Правоохранители выяснили, что на момент отравления школьница находилась у него в гостях. Сейчас пострадавшая в тяжелом состоянии. Пока не установлено, каким именно наркотическим веществом отравилась девушка.