Омская «Тепловая компания» потратит 35 миллионов на покупку крупной спецтехники

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
В «Тепловой компании» г. Омска озвучили планы по обновлению материально-технической базы предприятия. В этом году на модернизацию планируют потратить около 40 миллионов рублей, из них 35 миллионов предназначены на покупку крупной спецтехники.
По словам руководителя «Тепловой компании» Владимира Дмитриева, в 2023 году приобретут новый автокран, два экскаватора, трактор, ассенизаторскую бочку, грузопассажирскую ГАЗель, тепловизоры, генераторы и оборудование для сварки.
«Еще одним долгожданным и важным приобретением станет мобильная опрессовочная станция. Она позволит нам сделать гидравлические испытания тепловых сетей более технологичными, оперативными и безопасными», — уточнил Дмитриев
Ранее сотрудники предприятия выразили готовность помочь омичам в борьбе с талой водой. Для этого существует спецуслуга «антипаводок». Заявки от жителей города принимают в диспетчерской службе по телефону 68-39-68.