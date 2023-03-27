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Published Сегодня, 04:15

Modified Сегодня, 04:17

Updated Сегодня, 04:17

Омская «Тепловая компания» потратит 35 миллионов на покупку крупной спецтехники

27 марта 2023, 04:15
Фото: Пресс-служба Тепловой компании г. Омска
Всего же в 2023 году модернизация предприятия обойдется в 40 миллионов рублей.

В «Тепловой компании» г. Омска озвучили планы по обновлению материально-технической базы предприятия. В этом году на модернизацию планируют потратить около 40 миллионов рублей, из них 35 миллионов предназначены на покупку крупной спецтехники.

По словам руководителя «Тепловой компании» Владимира Дмитриева, в 2023 году приобретут новый автокран, два экскаватора, трактор, ассенизаторскую бочку, грузопассажирскую ГАЗель, тепловизоры, генераторы и оборудование для сварки.

«Еще одним долгожданным и важным приобретением станет мобильная опрессовочная станция. Она позволит нам сделать гидравлические испытания тепловых сетей более технологичными, оперативными и безопасными», — уточнил Дмитриев

Ранее сотрудники предприятия выразили готовность помочь омичам в борьбе с талой водой. Для этого существует спецуслуга «антипаводок». Заявки от жителей города принимают в диспетчерской службе по телефону 68-39-68.

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#Юлия Истомина#Тепловая компания#Техника#Модернизация#Обновление#Город#Новости#Омск
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