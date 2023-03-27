Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:16

Published Сегодня, 03:16

Modified Сегодня, 04:55

Updated Сегодня, 04:55

Исследователи: омичи получают на 40% больше, чем жители сел и деревень в области

27 марта 2023, 03:16
Фото: 1MI
Иллюстрации
Средняя зарплата жителей районов составляет 33,3 тысячи рублей.

Аналитики РИА «Новости» провели исследование и составили рейтинг российских регионов по заработной плате в средних и малых населенных пунктах.

У Омской области в нем только 67 место. Согласно подсчетам аналитиков, в прошлом году средняя зарплата у жителей районов составила 33,3 тысячи рублей (+ 12,6% к 2021 году). При этом в стране жители небольших населенных пунктов в среднем получают 49,2 тысячи рублей. Соотношение зарплаты в селах и малых городах к заплате в Омске — 59,6%.

На среднюю зарплату люди, проживающие в селах, могут позволить себе купить меньше двух фиксированных наборов товаров и услуг (1,89).

Отметим, что по данным исследования, в тройке лидеров с самыми высокими заплатами у сельских жителей — Ямало-Ненецкий, Ненецкий округа и Магаданская область. Жители сел в этих регионах в среднем получают более 100 тысяч в месяц. Последние места в рейтинге заняли Кабардино-Балкарская Республика и Чеченская Республика.

Кстати, ранее Город55 рассказывал об отраслях с самой высокой зарплатой в регионе. Так, больше всего получали сотрудники, занятые на производстве компьютеров, электронных и оптических изделий. Их средний заработок в месяц составил 59 тысяч рублей.

В среднем 59 тысяч. Названа отрасль с самой высокой средней зарплатой в Омске
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Средняя зарплата#Зарплата#Исследования#Рейтинг#Экономика#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
Убийство пенсионерки и сына, возможная отставка Буркова, бешенство в Омской области
Вчера, 11:08
В Омске задержан подозреваемый в убийстве пенсионерки и ее сына, найденных в погребе
Вчера, 07:40
Омская «Тепловая компания» потратит 35 миллионов на покупку крупной спецтехники
Сегодня, 04:15
Омск уходит под воду. Карта самых опасных участков города
Вчера, 14:28
Важно. Теперь официально. Омских депутатов освободили от ежегодных деклараций
Вчера, 05:55