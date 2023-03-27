Исследователи: омичи получают на 40% больше, чем жители сел и деревень в области

Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
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Updated Сегодня, 04:55
Аналитики РИА «Новости» провели исследование и составили рейтинг российских регионов по заработной плате в средних и малых населенных пунктах.
У Омской области в нем только 67 место. Согласно подсчетам аналитиков, в прошлом году средняя зарплата у жителей районов составила 33,3 тысячи рублей (+ 12,6% к 2021 году). При этом в стране жители небольших населенных пунктов в среднем получают 49,2 тысячи рублей. Соотношение зарплаты в селах и малых городах к заплате в Омске — 59,6%.
На среднюю зарплату люди, проживающие в селах, могут позволить себе купить меньше двух фиксированных наборов товаров и услуг (1,89).
Отметим, что по данным исследования, в тройке лидеров с самыми высокими заплатами у сельских жителей — Ямало-Ненецкий, Ненецкий округа и Магаданская область. Жители сел в этих регионах в среднем получают более 100 тысяч в месяц. Последние места в рейтинге заняли Кабардино-Балкарская Республика и Чеченская Республика.
Кстати, ранее Город55 рассказывал об отраслях с самой высокой зарплатой в регионе. Так, больше всего получали сотрудники, занятые на производстве компьютеров, электронных и оптических изделий. Их средний заработок в месяц составил 59 тысяч рублей.