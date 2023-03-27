Исследователи: омичи получают на 40% больше, чем жители сел и деревень в области

У Омской области в нем только 67 место. Согласно подсчетам аналитиков, в прошлом году средняя зарплата у жителей районов составила 33,3 тысячи рублей (+ 12,6% к 2021 году). При этом в стране жители небольших населенных пунктов в среднем получают 49,2 тысячи рублей. Соотношение зарплаты в селах и малых городах к заплате в Омске — 59,6%.