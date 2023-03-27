Омичей призывают ответственно обращаться с огнем

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
По прогнозам «Авиалесоохраны», уже в апреле высока вероятность возникновения пожарной опасности на территории Омской области. Риск обусловлен гидрометеорологической обстановкой. Как отмечают в ГУ МЧС по Омской области, сухая и ветреная погода — это идеальные условия для мгновенного и масштабного распространения огня от одной искры.
Если обратиться к статистике прошлого года, то в апреле на территории Омской области произошло 1902 пожара, а это больше, чем за весь первый квартал. В 81% случаев горели сухая трава и мусор. За нарушения требований пожарной безопасности было составлено 250 протоколов в отношении граждан, в том числе 152 за нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима. Нарушителям выписали штрафы на общую сумму 1 млн рублей.
«Пренебрежение правилами, которые устанавливаются во время действия особого противопожарного режима, — основная причина пожаров. Огонь не возникает сам по себе. Люди, несмотря на введенный особый режим, который запрещает разведение открытого огня, продолжают разжигать костры, сжигать мусор на участках», — сетует начальник Главного управления МЧС России по Омской области генерал-майор внутренней службы Владислав Колодинский.
Сотрудники МЧС России регулярно проводят рейды в частных секторах и инспектируют садовые товарищества. Они напоминают жителям и дачникам, что во время пожароопасного сезона разведение открытого огня в любом виде запрещено, даже в закрытой бочке сжигать мусор нельзя. Омичам рекомендуют скашивать сухую траву и убирать мусор вблизи жилых домов. Стоит также позаботиться об исправности электропроводки в строениях. Кроме того, стоит уделять особое внимание детям: не позволять им брать в руки спички и зажигалки. Минимальная ширина проезда к дачным домикам должна быть не менее 3,5 метров — это необходимо для беспрепятственного подъезда пожарной техники.
«Пожалуйста, помните простые правила. Две-три бочки, всегда наполненные водой, должны быть на ваших земельных участках. Плюс пара-тройка огнетушителей: порошковых или углекислотных. Все пустыри, свободные участки, межевые полосы должны регулярно выкашиваться. Если сосед не слушает, не контролирует сухой бурьян или жжет траву на участке, вызывайте сотрудников госпожнадзора», — рекомендует Колодинский.
Кроме того, с 1 марта 2023 года, согласно поправкам в Правилах противопожарного режима в РФ, в жилье многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении, должны быть установлены и находиться в исправном состоянии автономные пожарные извещатели. При возникновении возгорания они оповестят о беде.
Напомним, что нарушения требований пожарной безопасности в населенных пунктах и лесах во время особого противопожарного режима наказываются штрафом: для граждан — до 4000 рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч, а для юридических — до 400 тысяч рублей.