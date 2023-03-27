Омичей призывают ответственно обращаться с огнем

Сотрудники МЧС России регулярно проводят рейды в частных секторах и инспектируют садовые товарищества. Они напоминают жителям и дачникам, что во время пожароопасного сезона разведение открытого огня в любом виде запрещено, даже в закрытой бочке сжигать мусор нельзя. Омичам рекомендуют скашивать сухую траву и убирать мусор вблизи жилых домов. Стоит также позаботиться об исправности электропроводки в строениях. Кроме того, стоит уделять особое внимание детям: не позволять им брать в руки спички и зажигалки. Минимальная ширина проезда к дачным домикам должна быть не менее 3,5 метров — это необходимо для беспрепятственного подъезда пожарной техники.