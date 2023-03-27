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Posted Сегодня, 04:43

Published Сегодня, 04:43

Modified Сегодня, 04:45

Updated Сегодня, 04:45

Омич потратил на билеты в театр почти 350 тысяч, но так и не попал на спектакль

27 марта 2023, 04:43
Фото: 1MI
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Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

В пресс-службе омской полиции сообщили об очередной жертве мошенников. 53-летний мужчина, проживающий в Кировском округе, хотел сходить в театр. Однако посетить спектакль ему так и не удалось.

Известно, что омич пытался купить билеты в интернете. Нарвавшись на мошенников, он в итоге потерял почти 350 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело, расследование которого продолжается в настоящий момент.

Кроме того, за прошедшие сутки в дежурные части поступило 689 сообщений о преступлениях и правонарушениях. После проведенных проверок было возбуждено 23 уголовных дела.

Омичка набрала кредитов на 2,3 млн и перевела деньги мошенникам
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#Юлия Истомина#Мошенники#Мошенник#Уголовное дело#Театр#Полиция#Город#Новости#Омск
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