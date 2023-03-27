Омич потратил на билеты в театр почти 350 тысяч, но так и не попал на спектакль

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
Modified Сегодня, 04:45
Updated Сегодня, 04:45
В пресс-службе омской полиции сообщили об очередной жертве мошенников. 53-летний мужчина, проживающий в Кировском округе, хотел сходить в театр. Однако посетить спектакль ему так и не удалось.
Известно, что омич пытался купить билеты в интернете. Нарвавшись на мошенников, он в итоге потерял почти 350 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело, расследование которого продолжается в настоящий момент.
Кроме того, за прошедшие сутки в дежурные части поступило 689 сообщений о преступлениях и правонарушениях. После проведенных проверок было возбуждено 23 уголовных дела.